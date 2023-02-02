Происшествия

сегодня, 11:08

В «Цементнике» сгорел садовый дом

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#МЧС #пожар
В «Цементнике» сгорел садовый дом

За сутки в регионе зарегистрировано десять пожаров.

Утром 1 февраля в СНТ «Цементник» на территории Липецка сгорел каркасно-щитовой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

С огнем боролись три пожарных расчета и четыре добровольца. Им удалось остановить распространение огня на соседний садовый дом.

Еще один дом спасен в деревне Кубань Грязинского района. Здесь пожар возник в гараже. Огонь повредил внутреннюю отделку строения.

В Ельце на улице Кротевича ночью 2 февраля выгорел строительный вагончик.
5 664
#МЧС #пожар

Комментарии (5)

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Кот Матроскин

2 минуты назад
Почему они там живут?, потому что сад гораздо дешевле квартиры, потому что там свежий воздух и нормальная инфраструктура, да по многим причинам. Да и свет там городской.
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Почему они там живут?

33 минуты назад
Не пойму
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Гость

50 минут назад
На минуточку, там 317 семей живут круглый год. В этом тоже семья жила.
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Animal Planet.

сегодня, 11:17
Содовый дом?????
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Викторм

сегодня, 11:17
Соду жалко..
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