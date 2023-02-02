Происшествия
сегодня, 11:08
В «Цементнике» сгорел садовый дом
За сутки в регионе зарегистрировано десять пожаров.
Утром 1 февраля в СНТ «Цементник» на территории Липецка сгорел каркасно-щитовой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.
С огнем боролись три пожарных расчета и четыре добровольца. Им удалось остановить распространение огня на соседний садовый дом.
Еще один дом спасен в деревне Кубань Грязинского района. Здесь пожар возник в гараже. Огонь повредил внутреннюю отделку строения.
В Ельце на улице Кротевича ночью 2 февраля выгорел строительный вагончик.
С огнем боролись три пожарных расчета и четыре добровольца. Им удалось остановить распространение огня на соседний садовый дом.
Еще один дом спасен в деревне Кубань Грязинского района. Здесь пожар возник в гараже. Огонь повредил внутреннюю отделку строения.
В Ельце на улице Кротевича ночью 2 февраля выгорел строительный вагончик.
Кот Матроскин
Почему они там живут?
Гость
Animal Planet.
Викторм