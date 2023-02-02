В «Цементнике» сгорел садовый дом

За сутки в регионе зарегистрировано десять пожаров.

Утром 1 февраля в СНТ «Цементник» на территории Липецка сгорел каркасно-щитовой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.



С огнем боролись три пожарных расчета и четыре добровольца. Им удалось остановить распространение огня на соседний садовый дом.



Еще один дом спасен в деревне Кубань Грязинского района. Здесь пожар возник в гараже. Огонь повредил внутреннюю отделку строения.



В Ельце на улице Кротевича ночью 2 февраля выгорел строительный вагончик.

