Общество

сегодня, 09:48

Усманцу придётся вернуть полученные по соцконтракту деньги

721
#соцконтракт #субсидия
Усманцу придётся вернуть полученные по соцконтракту деньги

Предусмотренные контрактом мероприятия получатель пособия не выполнил и подтверждающие целевое расходование денег документы представить не смог.

Усманский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Центра социальной защиты населения Липецкой области о взыскании единовременного социального пособия с его получателя.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, усманец заключил социальный контракт и получил 250 тысяч рублей. Но предусмотренные контрактом мероприятия получатель пособия не выполнил и подтверждающие целевое расходование денег документы представить не смог.

Ответчик исковые требования признал, объяснив, что часть денег была израсходована, но потом условия программы получатель соцконтракта выполнить не смог.

В результате по решению суда деньги теперь придётся вернуть.
721
#соцконтракт #субсидия

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