Усманцу придётся вернуть полученные по соцконтракту деньги

Предусмотренные контрактом мероприятия получатель пособия не выполнил и подтверждающие целевое расходование денег документы представить не смог.

Усманский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Центра социальной защиты населения Липецкой области о взыскании единовременного социального пособия с его получателя.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, усманец заключил социальный контракт и получил 250 тысяч рублей. Но предусмотренные контрактом мероприятия получатель пособия не выполнил и подтверждающие целевое расходование денег документы представить не смог.



Ответчик исковые требования признал, объяснив, что часть денег была израсходована, но потом условия программы получатель соцконтракта выполнить не смог.



В результате по решению суда деньги теперь придётся вернуть.