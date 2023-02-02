сегодня, 09:48
Усманцу придётся вернуть полученные по соцконтракту деньги
Предусмотренные контрактом мероприятия получатель пособия не выполнил и подтверждающие целевое расходование денег документы представить не смог.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, усманец заключил социальный контракт и получил 250 тысяч рублей. Но предусмотренные контрактом мероприятия получатель пособия не выполнил и подтверждающие целевое расходование денег документы представить не смог.
Ответчик исковые требования признал, объяснив, что часть денег была израсходована, но потом условия программы получатель соцконтракта выполнить не смог.
В результате по решению суда деньги теперь придётся вернуть.