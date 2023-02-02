17-летний липчанин убедил жителя Томска сделать ему 10 денежных переводов

В Томской области предъявлено обвинение в мошенничестве несовершеннолетнему жителю Липецка

Юный липчанин в январе прошлого года увидел в соцсетях объявление жителя Томска о покупке электронных сигарет и выслал ему картинку из Интернета с ценой на девайс. Томич выслал липчанину деньги, а 17-летний хитрец поддельную транспортную накладную, свидетельствующую о том, что товар к покупателю ушел.



Томич товар так и не получил, а липчанин убеждал, что выслал его, требуя оплаты, а иначе грозился обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. И так юное липецкое криминальное дарование убедило томича 10 раз. Житель Томска перевел липчанину в общей сложности 86 тысяч рублей. После того как понял, что стал жертвой мошенника, томич обратился в полицию, которая вышла на след 17-летнего жителя Липецка.



Дело 17-летнего липчанина рассмотрит Советский суд Томска.



