Происшествия

сегодня, 08:03

17-летний липчанин убедил жителя Томска сделать ему 10 денежных переводов

3 650
#мошенничество
17-летний липчанин убедил жителя Томска сделать ему 10 денежных переводов

В Томской области предъявлено обвинение в мошенничестве несовершеннолетнему жителю Липецка

Юный липчанин в январе прошлого года увидел в соцсетях объявление жителя Томска о покупке электронных сигарет и выслал ему картинку из Интернета с ценой на девайс. Томич выслал липчанину деньги, а 17-летний хитрец поддельную транспортную накладную, свидетельствующую о том, что товар к покупателю ушел.

Томич товар так и не получил, а липчанин убеждал, что выслал его, требуя оплаты, а иначе грозился обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. И так юное липецкое криминальное дарование убедило томича 10 раз. Житель Томска перевел липчанину в общей сложности 86 тысяч рублей. После того как понял, что стал жертвой мошенника, томич обратился в полицию, которая вышла на след 17-летнего жителя Липецка.

Дело 17-летнего липчанина рассмотрит Советский суд Томска.

3 650
#мошенничество

Комментарии (3)

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20 минут назад
Откуда у малолеток деньги?
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Партсигар

20 минут назад
Пацан к успеху шёл, не хватило пару переводов, красавчик
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Я так думаю

30 минут назад
Томичу лет 15-16 наверное, а то и того меньше.
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