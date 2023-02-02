Сегодня в Липецке: 80-летие Сталинградской битвы и как грамотно реструктурировать кредит

Рассказываем всё самое важное про наступающий четверг.

На улице всё стабильно

Сегодняшний день будет мало чем отличаться от вчерашнего. Синоптики прогнозируют днём от 0 до –2 градусов и небольшой снег.



Отключения холодной воды сегодня пройдут с 10:00 до 20:00 в трёх районах Липецка.

В центральной части города с временными неудобствами столкнутся жители домов 55/4, 57, 59, 61а на улице Гагарина; № 1 на Липовской; № 68 на Семашко.

На Соколе без холодной воды останутся жильцы домов №№ 3, 4, 5, 6, 10а, 11, 13, 15, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 33в, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 на улице 40 лет Октября; №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на площади Константиновой; №№ 3, 4 на улице Смыслова.







А в районе Тракторного такая же участь постигнет жильцов домов №№ 5, 26 на улице 3 Сентября; №№ вл. 2, 2а, 2а/1, ст. 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 по улице 30 лет ВЛКСМ; № 15 на улице Герцена; №№ 35г, 35г вл. 1, 35г вл. 3, 35г. вл. 2, 35г. вл. 4, 35г. вл. 5, 41а, 43 по улице Волгоградской; №№ 14, 16 на Никитина; №№ 1, 15 на Флёрова; , №№ 2а, 10 на Чехова, а также в частном секторе улиц 2-й Воронежской и Чехова.

Отключения света на Ангарской

Из-за ремонтных работ с 9:00 до 17:00 не будет света в домах №№ 1, 1а, 1в, 1г, 2а на улице Ангарской.







Пробки

Выезжать на работу в последний момент – крайне опрометчивое решение в Липецке по утрам. Потому что пробки могут испортить любую дорогу и привести к опозданию. Поэтому советуем выезжать чуточку пораньше и не забывать заглядывать в «Яндекс-пробки» или аналогичное приложение, которое может подсказать вам более верный маршрут.



80-летие победы под Сталинградом

Сегодня отмечается 80-летие разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. 2 февраля 1943 года завершилась Сталинградская битва, ставшая коренным переломом в Великой Отечественной. В плен попали около сотни тысяч немцев, в том числе 24 генерала и фельдмаршал Паулюс. Липецкие библиотеки посвятили памятной дате несколько мероприятий.







В военно-исторической библиотеке им. М.Водопьянова (ул. Гагарина, 75) сегодня откроется книжная выставка «Сталинград — крепость из стали, сердец и огня». Экспозиция включает художественную литературу, энциклопедии, труды военных историков, альбомы редких фронтовых фотографий, биографическую литературу и воспоминания участников битвы на Волге.

В библиотеке «Матырской» (ул.Энергостроителей, 5а) откроется аналогичная выставка «Вечный огонь Сталинграда».

В библиотечном центре «На Дачном» (ул. Тихая, 14) второй день будет работать выставка «Маленькие герои большой войны» - о пионерах-героях, о детях, внесших свою лепту в Победу.

А в библиотечно-информационном центре «Рудничном» желающих ждут на выставку «Был тот февраль прологом мая».

Посещение всех экспозиций бесплатное в часы работы библиотек.

Комедия с переодеванием

Липецкий драматический театр (ул. Ушинского,3) сегодня порадует зрителей комедией в двух действиях по пьесе американского писателя Кена Людвига «Примадоны». Начало в 18:30.







Молодые не слишком удачливые актеры Джек (Роман Коновалов) и Лео (Александр Малахов) узнают, что некая старуха-миллионерша, находящаяся при смерти, разыскивает своих племянников, которых не видела уже очень много лет, чтобы отдать им свои сбережения. Правда, затем выясняется, что на самом деле – племянниц. Два пройдохи переодеваются в женские платья и начинается…

Короткометражное кино

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28, 3-й этаж) сегодня приглашает на вечер короткометражного кино. Крутить фильмы начнут в 19:04, за вход возьмут кому сколько не жалко.

Как сделать, чтобы кредит вас не убил

В наше время с проблемой просроченного кредита может столкнутся каждый. Если на людей давят обязательства, которые они по каким-то причинам не могут исполнить вовремя, то выход всё таки есть. «Роскачество» подготовило список советов, как выбраться из трудной ситуации с кредитом.

В первую очередь четыре простых правила, что не нужно делать в любом случае:

- прятаться от банка;



- ждать, пока у вас сами появятся деньги;



- брать новые кредиты;



- обращаться за помощью к теневым организациям, которые якобы «решат проблему».





Роскачество предлагает реструктурировать кредит т.е. добиться снижения процентной ставки, например, за счёт увеличения срока кредита, поменять в случае необходимости валюту кредитования или попросить о кредитных каникулах. Можно использовать и комбинацию всех этих действий. Конечно, придётся договариваться с банками. Например, кредитные каникулы могут быть предоставлены на срок от 1 до 6 месяцев, на это же время продлится и срок погашения кредита, но никаких штрафов и пени на каникулах выставлено не будет.

Правда, договариваться с банками тоже нужно внимательно, чтобы в итоге не ухудшить свои условия.

— Реструктуризация всегда выгоднее, чем игнорирование проблемы с кредитом, — говорит руководителя Роскачества Ольга Шанаева, — Однако банк может и отказать в реструктуризации, предложив взамен перекредитоваться, оформив другой кредит по более «мягким» условиям и на более длительный срок. В таких случаях перед принятием предложения банка необходимо взвесить все риски, детально ознакомиться с условиями нового договора, а также обратить внимание на возможные попытки навязать дополнительную страховку на новый кредит. Кроме того, для одобрения реструктуризации может потребоваться поручитель и подтверждение платежеспособности.

Кинопремьеры



Четверг - традиционный день премьер в кинотеатрах, мы подобрали наиболее интересные.



«О чём говорят мужчины. Простые удовольствия». Россия, 2023. Комедия. Режиссёр Михаил Поляков.

Новое путешествие «Квартета И» по глубинам мужского подсознания. О чем же на этот раз говорят мужчины? Конечно, о личном. Леша пытается понять существует ли «женская дружба», Камиль рассуждает, можно ли уволить лучшего друга, ловелас Слава вспоминает первую любовь (или это была не она?), а Саша размышляет о потере отца и необходимости радоваться жизни здесь и сейчас. А еще, прогуливаясь по центру Москвы, друзья обсуждают, как вкрутить лампочку, чтобы она осталась довольна, и о чем кричат откровенные фото в социальных сетях, и что такое чевапчичи.

В ролях: Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов.

«Один настоящий день». Россия, 2022. Криминал. Режиссёр Георгий Шенгелия.

Криминальная драма о следователе и его нравственном перерождении. Следователь СК — циничный человек, готовый ради достижения своих целей на любые поступки. Но череда событий заставляет его по-новому взглянуть на свои действия и окружающих его коррумпированных сослуживцев. Герой фильма оказывается перед сложным выбором, где с одной стороны его ждут блестящая карьера и финансовый достаток, а с другой — поступок, совершив который, он может потерять всё, даже свою жизнь.

В ролях: Евгений Ткачук, Пётр Фёдоров, Александр Робак.

«Ведьма: Реинкарнация». Мексика, 2022. Ужасы. Режиссёр Исаак Эсбан.

Мексиканский хоррор о противостоянии внучки и бабушки-ведьмы. Нала, 13-летняя девочка, едет со своей семьей в сельский дом бабушки. Там они должны найти лекарство от загадочной болезни младшей дочери. Но вскоре Нала поймет, что ее бабушка совсем не милая старушка…

В ролях: Офелия Медина, Саманта Кастильо, Паола Мигель.

В водовороте новостей и событий так легко потеряться и упустить что-то важное именно для вас. Поэтому чаще заходите на GOROD48 – все главные и интересные события Липецка вас ждут у нас. До встречи!