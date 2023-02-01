Общество

сегодня, 14:05

Липчанин выиграл суд у коллекторов

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#долг #кредит
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Липчанин выиграл суд у коллекторов

Оказалось, что подпись мужчины под договором с банком была подделана. 

Мировой судья судебного участка №4 Октябрьского судебного района Липецка рассмотрела гражданское дело о взыскании с жителя города задолженности по кредитному договору, заключенному еще в 2014 году. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, возвращения долга в 7 662 рублей, оплаты процентов и штрафа требовало коллекторское агентство, которому права на долги уступил банк. 

Заёмщик требования коллекторов не признал. Оказалось, в июне 2014 года он потерял паспорт, и по этому поводу обращался в полицию. Также была проведена почерковедческая экспертиза, которая пришла к выводу, что подписи под кредитным договором выполнены не ответчиком, а кем-то иным.

Суд отказал коллекторам в иске, решение уже вступило в силу.
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#долг #кредит
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Комментарии (2)

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Колян

33 минуты назад
зачем что-то доказывать? Можно было просто заявить, что исковой давности вышел и всё
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Уффа

48 минут назад
По новому закону, говорят, коллекторам капец!
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