Общество

сегодня, 08:09

Прогноза на весну снова не будет: сурки липецкого зоопарка спят 2 февраля третий год подряд

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#день сурка
Прогноза на весну снова не будет: сурки липецкого зоопарка спят 2 февраля третий год подряд

Сегодня, 2 февраля, сурки Девочка и Мальчик, живущие в липецком зверинце, просыпаться не намерены.

Прогноза на весну — будет она ранней или поздней, который иногда проводится в липецком зоопарке, сегодня, скорее всего не будет. И так уже третий год подряд. Питомцы зверинца, сурки Девочка и Мальчик спят беспробудно.

Как сообщили GOROD48 в просветительском отделе зоопарка, сурки погружены в глубокий сон, нагуляв жир с осени и набив соломы в клетки. Они даже не выходят поесть. Работники зоопарка тревожить их сегодня не собираются.

Напомним, что по действующему в США и Канаде поверью, 2 февраля сурки предсказывают какой будет весна. Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — значит зима скоро закончится и весна будет ранней. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь её, прячется обратно в нору — предстоит ещё шесть недель зимы.

Популяризировал американский и канадский народный обычай художественный фильм режиссёра Гарольда Рамиса «День сурка», вышедший в 1993 году. После выхода фильма на экраны традиция перешла и в Россию.

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#день сурка

Комментарии (4)

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Житель

37 минут назад
По приметам народного календаря весна будет поздней
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Koммунист

48 минут назад
Электросенс, можно ещё поглядеть на товарища Ким Чен Ына.
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Электросенс

54 минуты назад
Поверья сша вражеские,сейчас в тренде Зимбабийские,вот где истина!
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ТомСойер

сегодня, 08:14
Толкните кто-то из, они померли 3 года назад
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