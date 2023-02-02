Прогноза на весну снова не будет: сурки липецкого зоопарка спят 2 февраля третий год подряд

Сегодня, 2 февраля, сурки Девочка и Мальчик, живущие в липецком зверинце, просыпаться не намерены.

Прогноза на весну — будет она ранней или поздней, который иногда проводится в липецком зоопарке, сегодня, скорее всего не будет. И так уже третий год подряд. Питомцы зверинца, сурки Девочка и Мальчик спят беспробудно.



Как сообщили GOROD48 в просветительском отделе зоопарка, сурки погружены в глубокий сон, нагуляв жир с осени и набив соломы в клетки. Они даже не выходят поесть. Работники зоопарка тревожить их сегодня не собираются.



Напомним, что по действующему в США и Канаде поверью, 2 февраля сурки предсказывают какой будет весна. Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — значит зима скоро закончится и весна будет ранней. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь её, прячется обратно в нору — предстоит ещё шесть недель зимы.



Популяризировал американский и канадский народный обычай художественный фильм режиссёра Гарольда Рамиса «День сурка», вышедший в 1993 году. После выхода фильма на экраны традиция перешла и в Россию.



