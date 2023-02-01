В Тербунах за присвоение и растрату осудили бывшего директора культурно-спортивного комплекса

Бывший директор получил 4 года условно, также с него взыскано в пользу МАУ «Культурно-спортивный комплекс» 513 848 рублей.

Тербунский районный суд вынес приговор за присвоение и растрату 43-летнему бывшему директору МАУ «Культурно-спортивный комплекс» села Тербуны.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, уголовное дело было возбуждено по трём эпизодам по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Подсудимый вину признал.



«Установлено, что директор Культурно-спортивного комплекса заключил договор на ремонт сцены за 320 тысяч рублей, а после предложил индивидуальному предпринимателю не приезжать для выполнения работ, тем самым присвоив себе деньги. Также подсудимый заключил 5 договоров поставки питьевой воды, чая и кофе для нужд комплекса, однако товары не поступили, а 35 108 рублей директор растратил по своему усмотрению. Он же получил и оставил у себя на ответственное хранение безвозмездно переданный 31 телевизор марки «LG» и «Philips», в последствии продал 25 телевизоров на общую сумму 158 740 рублей, присвоив себе вырученные денежные средства», - отметили в пресс-службе.



В результате по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний мужчина получил 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.



Также с подсудимого взыскано в пользу МАУ «Культурно -спортивный комплекс» возмещение материального ущерба - 513 848 рублей.