За жидкость с запахом спирта и контрафактные сигареты предпринимателю грозит полумиллионный штраф

Прокуратура Советского района Липецка проводит поверку.

В Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области пожаловались на точку, торгующую контрафактным алкоголем и сигаретами.



«Заведение на площади Заводской не обозначено ни одной вывеской. Внутри – антисанитария и установлено оборудование для разливного пива. На витрине – контрафактные сигареты. Под стойкой находилось более 10 литров прозрачной жидкости с характерным запахом спирта в ПЭТ-таре различного объема. Помощником прокурора Советского района приняты меры прокурорского реагирования, возбуждены дела об административных правонарушениях. Контрафактная продукция изъята их оборота, а предпринимателю грозит штраф свыше 500 тысяч рублей», - сообщает управление потребрынка.



«Прокуратура Советского района Липецка проводит поверку по обращению депутата Липецкого городского Совета депутатов о незаконной реализации индивидуальным предпринимателем алкогольной и табачной продукции в торговой точке. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования по устранению нарушений и привлечению виновного к ответственности», - добавили в пресс-службе прокуратуры.