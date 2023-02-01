Общество

42 минуты назад

За жидкость с запахом спирта и контрафактные сигареты предпринимателю грозит полумиллионный штраф

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#торговля #алкоголь #сигареты
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Прокуратура Советского района Липецка проводит поверку.

В Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области пожаловались на точку, торгующую контрафактным алкоголем и сигаретами.

«Заведение на площади Заводской не обозначено ни одной вывеской. Внутри – антисанитария и установлено оборудование для разливного пива. На витрине – контрафактные сигареты. Под стойкой находилось более 10 литров прозрачной жидкости с характерным запахом спирта в ПЭТ-таре различного объема. Помощником прокурора Советского района приняты меры прокурорского реагирования, возбуждены дела об административных правонарушениях. Контрафактная продукция изъята их оборота, а предпринимателю грозит штраф свыше 500 тысяч рублей», - сообщает управление потребрынка.

«Прокуратура Советского района Липецка проводит поверку по обращению депутата Липецкого городского Совета депутатов о незаконной реализации индивидуальным предпринимателем алкогольной и табачной продукции в торговой точке. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования по устранению нарушений и привлечению виновного к ответственности», - добавили в пресс-службе прокуратуры.
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#торговля #алкоголь #сигареты
2

Комментарии (1)

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Гость

5 минут назад
Таких точек море на лтз на остановке центр проходные и нет ни кому дела
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