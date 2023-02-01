Получателю автокредита удалось вернуть через суд почти 200 тысяч рублей

В Липецкой области судом рассмотрено очередное дело о возврате стоимости навязанной при оформлении автокредита услуги.

Становлянский районный суд встал на сторону гражданина, который решил расторгнуть договор о получении технической помощи на дорогах и вернуть деньги.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, услуга технической помощи на дорогах сроком на 2 года обошлась получателю автокредита почти в 200 тысяч рублей.



В ответ на требование расторгнуть договор и вернуть по нему деньги, компания предложила получить сумму в 10 раз меньше той, которую потребитель заплатил по договору.



«Представитель ответчика указал, что по договору абонент обязан произвести оплату независимо от того, были ли ему фактически оказаны какие-либо услуги и в каком объеме. Договор определяет стоимость абонентских периодов, и, к несчастью для потребителя, стоимость первого абонентского периода составляет 90% от итоговой стоимости абонентской карты. Таким образом, по логике ответчика, стоимость использованного истцом первого месяца составляет почти 180 тысяч рублей, а всех последующих – 19 998 рублей. Именно эту сумму ответчик готов был вернуть клиенту. Не согласившись с таким порядком вещей, потребитель обратился в суд», - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.



Суд встал на сторону потребителя: ответчик должен вернуть по расторгнутому договору 191,6 тысячи рублей, а также штраф в размере 95,8 тысячи рублей за отказ от добровольного удовлетворения законных требований. Решение суда ещё не вступило в силу.