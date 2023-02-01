В России

19 минут назад

Мишустин подписал постановление об индексации соцвыплат с 1 февраля

31
#соцвыплаты #индексация

С 1 февраля 2023 года некоторые социальные выплаты в России будут проиндексированы на 11,9%. Постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.

Правительство России приняло постановление, согласно которому с 1 февраля проиндексируют ряд социальных выплат на 11,9%.Соответствующий документ был опубликован накануне на официальном интернет-портале правовых актов.

Данная мера была принята по поручению главы государства.

Решение касается пособий семьям с детьми, материнского капитала, выплат инвалидам и ветеранам. Она также распространяется на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, гарантии для россиян, удостоенных высших государственных наград (например, Героев России, Героев Труда), - передает ТАСС.

Кроме того, на 11,9% увеличиваются компенсации для граждан, пострадавших от радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС или других аварий, а также пособие на погребение.

Ранее в Минтруде сообщали, что с 1 февраля 2023 года в общей сложности планируется проиндексировать свыше 40 различных выплат, в том числе материнский капитал. Таким образом, размер материнского капитала на первого ребенка увеличится почти до 587 тыс. рублей, что на 62,5 тыс. больше, чем в 2022 году.

Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год устанавливается ежегодно с 1 февраля текущего года. Коэффициент индексации в 2023 году составит 1,119. Индекс потребительских цен, согласно данным Росстата, составляет 111,94% (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года). Поэтому ряд выплат, пособий и компенсаций в 2023 году индексируется на 11,9%.
31
#соцвыплаты #индексация

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Кабмин продлил и расширил программу льготного кредитования производителей электроники
#льготное кредитование #электроника
1
Кабмин продлил и расширил программу льготного кредитования производителей электроники

вчера, 17:00

В России
Правительство утвердило порядок исполнения указа президента РФ об ответе на потолок цен на нефть
#потолок цен #нефть
Правительство утвердило порядок исполнения указа президента РФ об ответе на потолок цен на нефть

вчера, 16:17

В России
ЦБ РФ оценил объем заблокированных активов российских инвесторов в 5,7 трлн рублей
#активы #инвесторы
ЦБ РФ оценил объем заблокированных активов российских инвесторов в 5,7 трлн рублей

вчера, 15:41

В России
#коронавирус
Вирусологи заявили о возможном «начале конца» пандемии COVID-19

вчера, 15:15

В России
#цены
Цены на ноутбуки в РФ упали до 30% из-за затоваривания рынка

вчера, 15:11

В России
На Урале умерла пострадавшая во время прогулки в детсаду 4-летняя девочка
#дети #детсад
На Урале умерла пострадавшая во время прогулки в детсаду 4-летняя девочка

вчера, 15:00

В России