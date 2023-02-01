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Мишустин подписал постановление об индексации соцвыплат с 1 февраля
С 1 февраля 2023 года некоторые социальные выплаты в России будут проиндексированы на 11,9%. Постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.
Данная мера была принята по поручению главы государства.
Решение касается пособий семьям с детьми, материнского капитала, выплат инвалидам и ветеранам. Она также распространяется на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, гарантии для россиян, удостоенных высших государственных наград (например, Героев России, Героев Труда), - передает ТАСС.
Кроме того, на 11,9% увеличиваются компенсации для граждан, пострадавших от радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС или других аварий, а также пособие на погребение.
Ранее в Минтруде сообщали, что с 1 февраля 2023 года в общей сложности планируется проиндексировать свыше 40 различных выплат, в том числе материнский капитал. Таким образом, размер материнского капитала на первого ребенка увеличится почти до 587 тыс. рублей, что на 62,5 тыс. больше, чем в 2022 году.
Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год устанавливается ежегодно с 1 февраля текущего года. Коэффициент индексации в 2023 году составит 1,119. Индекс потребительских цен, согласно данным Росстата, составляет 111,94% (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года). Поэтому ряд выплат, пособий и компенсаций в 2023 году индексируется на 11,9%.