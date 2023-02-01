Происшествия
45 минут назад
На улице Панфилова в гараже сгорел дорогой автомобиль
Пожар начался около пяти утра.
Ранним утром 1 февраля на улице Панфилова в Липецке произошел пожар в кирпичном гараже. Огонь уничтожил автомобиль «Ниссан Патфайндер».
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, кроме автомобиля пострадала кровля гаража и его внутренняя отделка.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, кроме автомобиля пострадала кровля гаража и его внутренняя отделка.
Как пришел так
Олег
Вопрос
Валерий