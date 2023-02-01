Происшествия

45 минут назад

На улице Панфилова в гараже сгорел дорогой автомобиль

4 807
#МЧС #пожар
На улице Панфилова в гараже сгорел дорогой автомобиль

Пожар начался около пяти утра.

Ранним утром 1 февраля на улице Панфилова в Липецке произошел пожар в кирпичном гараже. Огонь уничтожил автомобиль «Ниссан Патфайндер».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, кроме автомобиля пострадала кровля гаража и его внутренняя отделка.
4 807
#МЧС #пожар

Комментарии (4)

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Как пришел так

10 минут назад
и ушел Завтра новыи купит
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Олег

12 минут назад
Еще купит
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Вопрос

14 минут назад
Если новый ,то до 9 лямов. Это мало?
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Валерий

24 минуты назад
Заголовок, конечно, "сильный"!!!. "дорогой автомобиль" в каком смысле? дорогой сердцу? Или для кого то дорогой. Я уж думал у кого то в Липе Rolls-Royce Phantom в гараже стоит. А тут новость о Ниссане...
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