52 минуты назад
У Центра по взаимодействию родных и близких с мобилизованными меняются телефоны
С 1 февраля изменятся номера телефонов Центра по взаимодействию родных и близких с мобилизованными на базе военного комиссариата Липецкой области.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, с 1 февраля изменятся номера телефонов Центра по взаимодействию родных и близких с мобилизованными.
Обратиться можно: в рабочие дни с 08:30 до 17:30 по телефону 8 (4742) 27-18-23, с 17.30 до 08.30 по телефону 8 (4742) 27-11-48. В выходные дни круглосуточно по телефону 8 (4742) 27-11-48.