Общество

52 минуты назад

У Центра по взаимодействию родных и близких с мобилизованными меняются телефоны

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#мобилизация #спецоперация
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У Центра по взаимодействию родных и близких с мобилизованными меняются телефоны

С 1 февраля изменятся номера телефонов Центра по взаимодействию родных и близких с мобилизованными на базе военного комиссариата Липецкой области.

Напомним, 16 января стало известно, что в военном комиссариате Липецкой области организован нештатный Центр по взаимодействию родных и близких с мобилизованными военнослужащими, участвующими в специальной военной операции. Центр был организован в целях исполнения требований штаба войск Западного военного округа.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, с 1 февраля изменятся номера телефонов Центра по взаимодействию родных и близких с мобилизованными.

Обратиться можно: в рабочие дни с 08:30 до 17:30 по телефону 8 (4742) 27-18-23, с 17.30 до 08.30 по телефону 8 (4742) 27-11-48. В выходные дни круглосуточно по телефону 8 (4742) 27-11-48.
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#мобилизация #спецоперация
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