В России
29 минут назад
Прокуратура с сентября возвратила домой свыше 9 тысяч незаконно мобилизованных
Более девяти тысяч незаконно мобилизованных граждан смогли вернуться домой благодаря усилиям российских прокуроров.
Российские прокуроры возвратили более девяти тысяч незаконно мобилизованных на СВО, - заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
"Усилиями надзора возвращено домой свыше девяти тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы", - заявил он. По словам генпрокурора, среди них люди, которые не подлежали частичной мобилизации по состоянию здоровья.
Глава государства поручил Краснову продолжить контроль за соблюдением прав мобилизованных граждан, - передает РИА Новости.
"Усилиями надзора возвращено домой свыше девяти тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы", - заявил он. По словам генпрокурора, среди них люди, которые не подлежали частичной мобилизации по состоянию здоровья.
Глава государства поручил Краснову продолжить контроль за соблюдением прав мобилизованных граждан, - передает РИА Новости.