В России

29 минут назад

Прокуратура с сентября возвратила домой свыше 9 тысяч незаконно мобилизованных

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#частичная мобилизация

Более девяти тысяч незаконно мобилизованных граждан смогли вернуться домой благодаря усилиям российских прокуроров.

Российские прокуроры возвратили более девяти тысяч незаконно мобилизованных на СВО, - заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

"Усилиями надзора возвращено домой свыше девяти тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы", - заявил он. По словам генпрокурора, среди них люди, которые не подлежали частичной мобилизации по состоянию здоровья.

Глава государства поручил Краснову продолжить контроль за соблюдением прав мобилизованных граждан, - передает РИА Новости.
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#частичная мобилизация

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