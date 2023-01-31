Мать задолжала 12-летней дочери 562 230 рублей алиментов и 311 897 рублей неустойки

Долгое время мать помогала дочери лишь формально, перечисляя на счет законного представителя ребенка по 100-200 рублей.

Прокурор Становлянского района обратился в суд с иском о взыскании с матери 12-летней девочки неустойки за просрочку выплаты алиментов. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мать лишена родительских прав и долгое время уклоняется от уплаты средств на содержание дочери.



Вообще, женщина обязана выплачивать на содержание 12-летней дочери 1/4 части всех видов заработка и иного дохода, но она помогала девочке лишь формально, перечисляя на счет законного представителя ребенка по 100-200 рублей. В результате задолженность по алиментам составила 562 230 рублей.



А по семейному кодексу при образовании задолженности по алиментам виновное лицо уплачивает получателю ещё и неустойку в размере 0,1% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. По состоянию на 1 января 2023 года неустойка за просрочку выплаты алиментов составила 311 897 рублей.



Прокурор обратился в суд с иском о взыскании неустойки с матери. При этом применение штрафных санкций не освобождает женщину от необходимости погасить основной долг, иначе она может быть привлечена к уголовной ответственности за неуплату алиментов по статье 157 УК РФ.