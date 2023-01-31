HR-клуб работодателей Липецкой области определился с актуальными задачами на этот год

Региональный бизнес успешно справляется с беспрецедентными вызовами на рынке труда.

«От розовых пони – поближе к реальности». Таким мог бы быть лозунг стратегической сессии HR-клуба работодателей Липецкой области. Почему так? Потому, что в 2022 году бизнес столкнулся с беспрецедентными вызовами, в том числе, на рынке труда.Встречу вступительным словом открыла Ольга Митрохина – заместитель Председателя Правления - исполнительный директор СППЛО, которая отметила, что новые вызовы подразумевают адекватные ответные меры, необходимость в кооперации, обмене опытом. Жизненные реалии подвели бизнес-сообщество к более тесному взаимодействию с Государственной инспекцией труда Липецкой области, Управлением социальной политики Липецкой области. Ежемесячные встречи участников HR-клуба работодателей Липецкой области в формате онлайн-завтраков и выездных мероприятий позволили HR-специалистам сплотиться, реализовать поставленные задачи по удержанию персонала, поделиться системами дополнительных социальных гарантий для коллективов, применяемыми цифровыми сервисами. В итоге с начала работы HR-клуба в нем уже – более 90 компаний, работающих в разных сферах, в четыре раза больше, чем четыре года назад.– Внутри нашего сообщества уже есть невидимый, но очень крепкий «эмоциональный клей». Мы все больше и больше вместе решаем важные для каждого из нас задачи, все больше и больше доверяемся и помогаем друг другу, – подчеркнула Председатель HR-клуба Ирина Ефимчук.Руководители по управлению персоналом обсудили прошлогодние мероприятия HR-клуба. Помогли ли приобретенные компетенции решать проблемы на предприятиях или же остались теорией? Оказалось, что все такие встречи были очень полезны. Трендами прошлого года кадровики назвали удержание сотрудников, управление изменениями, доверительную среду в коллективе, соцпакет. И благодарили HR-клуб за столь нужные полученные знания.Много похвал в свой адрес услышала руководитель Государственной инспекции труда в Липецкой области Ирина Кирейчикова, которая оперативно отвечала на связанные с объявленной в сентябре мобилизацией вопросы работодателей (на октябрьском деловом завтраке присутствовали 120 участников). Из мероприятий 2022 года HR-специалистам особенно запомнилась встреча с Александром Рау, корпоративным психологом, экспертом корпоративных программ работы в условиях стресса, снижения тревожности персонала, которая была своевременной и необходимой в новых реалиях.Самым ценным для HR сообщества было общение с приглашенными руководителями АО «ЛЭСК» Алексеем Хариным, АО «Лимак» Анной Рощупкиной, ООО «Л-ПАК» Владимиром Дергуновым, которые поделились прогнозами по развитию компаний и ожиданиями от своих HR-специалистов.Как повысить престиж рабочих специальностей? Стоит ли реанимировать систему нормирования труда? Как привлечь и удержать работника? Решает ли проблему роста производства простое увеличение фонда оплаты труда? Где найти нужных специалистов, если их не выпускают региональные ВУЗы и СУЗы? Это – лишь малая толика тех вопросов и проблем, которыми озадачена голова руководства компаний.На стратегической сессии участники HR-клуба работодателей Липецкой области исписали фломастерами несколько листов ватмана, тезисно формулируя задачи на 2023 год. Четыре часа пролетели как один. Подытоживая сделанное, Председатель клуба Ирина Ефимчук еще раз вернулась к образу «розового пони», с которым нужно безжалостно расстаться. По ее словам, 2023 год нужно прожить под девизом: «От совместного обсуждения к совместному деланию!» Делать успешным бизнес через успех сотрудников предприятия. И еще было бы правильным членам клуба тиражировать наработанный опыт.– Мы с вами успешно отработали в прошлом году. Научились конструктивному диалогу, поиску рационального зерна порой в очень эмоциональных дискуссиях. Среди нас те, кто готов учиться и учить других. Мы сделали много хороших дел с точки зрения экстренной помощи друг другу. Зафиксировав актуальные цели на этот год, мы готовы конкретно решать те задачи, которые сегодня сформулировали, – резюмировала заместитель Председателя Правления – исполнительный директор СППЛО Ольга Митрохина.Закончилась стратегическая сессия приятным – большим тортом и подарками активным участникам клуба в разных номинациях.