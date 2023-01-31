Экс-спикера Липецкого горсовета наградили медалью Митрофана Клюева

Александра Афанасьева отметили за вклад в развитие города.





Сегодня первую в этом году сессию Липецкого горсовета проводил и.о. спикера Борис Понаморев. Но просто так ушедшего в отставку председателя горсовета Александра Афанасьева не отпустили. Мэрия номинировала его на награждение памятной медалью Мирофана Клюева.



Начальник управления внутренней политики администрации Липецка Иван Терехов заявил, что медалью экс-спикера награждают за активное участие в социально-экономическом развитии города и большой личный вклад в развитие институтов гражданского общества. Чиновник отметил, что большой опыт руководителя крупного предприятия и умение решать социальные вопросы его работников позволили Александру Афанасьеву получить поддержку липчан на выборах в горсовет трёх созывов и быть избранным в итоге его председателем. Было отмечено, что во многом благодаря стараниям спикера реализован проект «Покупай Липецкое» в поддержку местных производителей, что позволило значительно увеличить долю местных товаров в федеральных торговых сетях. В Липецке создана благоприятная среда развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Предложения спикера в поддержку садоводов и фермеров позволили появиться бесплатным местам на ярмарках для реализации продукции из производства. Реализация регионального проекта «Локомотивы роста» в Липецкой области, координатором которого был Афанасьев, помогла местным промышленникам найти новые рынки сбыта, получить господдержку на федеральном и региональном уровнях. В зачет бывшему председателю поставили и улучшение качества школьного питания, помощь нуждающимся, шефскую помощь социальным объектам.



- Во время начала пандемии коронавируса в 2020 году Афанасьев основал и возглавил в Липецке волонтерское движение «Работаем вместе». В каждом избирательном округе были созданы волонтерские штабы. Активисты вместе с депутатами оказывали помощь людям, находящимся в самоизоляции, передали более 20 тысяч продуктовых наборов малообеспеченным семьям, работали автоволонтерами, дежурили в поликлиниках, оказывали помощь в приобретении медицинского оборудования, - сказал Иван Терехов.



Комиссия горсовета по рассмотрению вопросов, связанных с награждением государственными и ведомственными наградами Российской Федерации, наградами Липецкой области и города рекомендоаала наградить Александра Афанасьева памятной медалью Митрофана Клюева.



Награду к лацкану пиджака уже просто депутата горсовета прикрепила глава Липецка Евгения Уваркина.

