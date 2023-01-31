Общество

41 минуту назад

Экс-спикера Липецкого горсовета наградили медалью Митрофана Клюева

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#Александр Афанасьев #Липецкий городской Совет
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Экс-спикера Липецкого горсовета наградили медалью Митрофана Клюева

Александра Афанасьева отметили за вклад в развитие города.

Сегодня первую в этом году сессию Липецкого горсовета проводил и.о. спикера Борис Понаморев. Но просто так ушедшего в отставку председателя горсовета Александра Афанасьева не отпустили. Мэрия номинировала его на награждение памятной медалью Мирофана Клюева.

Начальник управления внутренней политики администрации Липецка Иван Терехов заявил, что медалью экс-спикера награждают за активное участие в социально-экономическом развитии города и большой личный вклад в развитие институтов гражданского общества. Чиновник отметил, что большой опыт руководителя крупного предприятия и умение решать социальные вопросы его работников позволили Александру  Афанасьеву получить поддержку липчан на выборах в горсовет трёх созывов и быть избранным в итоге его председателем. Было отмечено, что во многом благодаря стараниям спикера реализован проект «Покупай Липецкое» в поддержку местных производителей, что позволило значительно увеличить долю местных товаров в федеральных торговых сетях. В Липецке создана благоприятная среда развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Предложения спикера в поддержку садоводов и фермеров позволили появиться  бесплатным местам на ярмарках для реализации продукции из производства. Реализация регионального проекта «Локомотивы роста» в Липецкой области, координатором которого был Афанасьев, помогла местным промышленникам найти новые рынки сбыта, получить господдержку на федеральном и региональном уровнях. В зачет бывшему председателю поставили и улучшение качества школьного питания, помощь нуждающимся, шефскую помощь социальным объектам. 

- Во время начала пандемии коронавируса в 2020 году Афанасьев основал и возглавил в Липецке волонтерское движение  «Работаем вместе». В каждом избирательном округе были созданы волонтерские штабы. Активисты вместе с депутатами оказывали помощь людям, находящимся в самоизоляции,  передали более 20 тысяч продуктовых наборов малообеспеченным семьям, работали автоволонтерами, дежурили в поликлиниках, оказывали помощь в приобретении медицинского оборудования, - сказал Иван Терехов.
 
Комиссия горсовета по рассмотрению вопросов, связанных с награждением государственными и ведомственными наградами Российской Федерации, наградами Липецкой области и города рекомендоаала наградить Александра Афанасьева памятной медалью Митрофана Клюева.

Награду к лацкану пиджака уже просто депутата горсовета прикрепила глава Липецка Евгения Уваркина.
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#Александр Афанасьев #Липецкий городской Совет
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Комментарии (6)

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Мимоходом

5 минут назад
Или я слепой и глугой?, не только, еще и безграмотный.
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Медаль за что?

12 минут назад
Ничего не сделал и не собирался. Только понты
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Или я слепой и глугой?

21 минуту назад
Не одного магазина своего. По статистики предприниматели закрывают свой бизнес.
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Отработались вместе

23 минуты назад
Нет денег , нет и Работаем вместе !
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САМЫЙ КОРОТКИЙ АНЕКДОТ

24 минуты назад
большой личный вклад в развитие институтов гражданского общества.
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Ильич

31 минуту назад
Какая молодец наша Глава Города "прикрепила медаль".. - экс-спикеру Александру Афанасьеву...
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