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Власти планируют компенсировать операторам стоимость изъятых за рубежом вагонов

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#компенсация #изъятие

В октябре 2022 года правительство выделило из резервного фонда компенсации автоперевозчикам.

Власти на фоне компенсации ущерба российским автоперевозчикам от конфискации фур запланировали выделить 22,3 млрд рублей железнодорожным операторам за изъятые вагоны, - пишет "Ъ" со ссылкой на разработанный Минтрансом проект.

В 2023 году Росжелдор выделит из резервного фонда правительства 22,3 млрд рублей на компенсацию не менее чем 32 получателям ущерба «вследствие изъятия не менее чем 9878 железнодорожных вагонов". То есть возмещение ущерба за один вагон составит около 2,2 млн рублей.

По данным издания, указанное в проекте число вагонов было названо самими операторами. При этом в Новой перевозочной компании заявили, что проект постановления пока не дошел до согласования с Минфином. Однако есть надежда, что субсидии будут выделены.

Эксперты посчитали, что предложение по компенсации верное, а сумма за вагон достаточно адекватная, если учитывать их возраст. При этом число заблокированных за рубежом вагонов может оказаться больше, чем указано в документе.
97
#компенсация #изъятие

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