В России
29 минут назад
В России упало число клинических испытаний препаратов
В 2022 году Минздрав выдал на 18,5% меньше разрешений на клинические испытания препаратов в РФ, чем годом ранее.
В России сокращаются клинические испытания препаратов: в 2022 году Минздрав выдал на 18,5% меньше разрешений, чем в 2021 году, - пишет "Ъ". Падение стало следствием массового отказа иностранных компаний от исследований в стране, хотя лекарства и медицинские изделия не попали под санкции. Рост на 21% испытаний локальных производителей не смог компенсировать падения, да и обеспечен в основном дженериками. В перспективе это может привести к снижению доли на рынке инновационных препаратов — наиболее эффективных при лечении в том числе онкологических заболеваний, - считают медики.
В прошлом году Минздрав выдал 740 разрешений на проведение клинических исследований препаратов, что на 18,5% меньше год к году. Большая часть приходится на российские компании — 526 исследований, или 71%. Они увеличили испытания на 21%. Более чем вдвое снизили исследования иностранные производители — они получили 214 разрешений против 493 в 2021 году, - говорится в данных аналитического центра Vademecum.
Эти данные схожи с подсчетами Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), - подтвердили оценки и в Минздраве.
Там сообщили, что в прошлом году было выдано разрешений на 740 клинических испытаний, из них 18,3% пришлось на зарубежные компании, в то время как годом ранее — 908, из них 40,3% составили международные исследования.
Многие крупные международные производители, включая Roche, GSK, Novartis, Pfizer, остановили новые клинические испытания в России и набор пациентов в текущие.
Выпуск на рынок неоригинальных препаратов занимает около девяти месяцев, а инновационных лекарств — до десяти лет, - отмечают эксперты.
Компании РФ действительно сконцентрированы на неоригинальных препаратах. По данным Vademecum, из 526 выданных им в 2022 году разрешений только 168 (32%) не относятся к исследованиям дженериков. Лидеры по их числу — "Биокад" (14 разрешений), "Микроген" (13), "Промомед" (12) и "Р-Фарм" (10).
Проводимых сейчас исследований онкопрепаратов действительно недостаточно, - говорят врачи.
Крупным международным компаниям потеря российского рынка тоже создала проблемы, - заявляют эксперты. По их словам, Россия входила в первую тройку стран-лидеров по набору пациентов для исследований.
В прошлом году Минздрав выдал 740 разрешений на проведение клинических исследований препаратов, что на 18,5% меньше год к году. Большая часть приходится на российские компании — 526 исследований, или 71%. Они увеличили испытания на 21%. Более чем вдвое снизили исследования иностранные производители — они получили 214 разрешений против 493 в 2021 году, - говорится в данных аналитического центра Vademecum.
Эти данные схожи с подсчетами Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), - подтвердили оценки и в Минздраве.
Там сообщили, что в прошлом году было выдано разрешений на 740 клинических испытаний, из них 18,3% пришлось на зарубежные компании, в то время как годом ранее — 908, из них 40,3% составили международные исследования.
Многие крупные международные производители, включая Roche, GSK, Novartis, Pfizer, остановили новые клинические испытания в России и набор пациентов в текущие.
Выпуск на рынок неоригинальных препаратов занимает около девяти месяцев, а инновационных лекарств — до десяти лет, - отмечают эксперты.
Компании РФ действительно сконцентрированы на неоригинальных препаратах. По данным Vademecum, из 526 выданных им в 2022 году разрешений только 168 (32%) не относятся к исследованиям дженериков. Лидеры по их числу — "Биокад" (14 разрешений), "Микроген" (13), "Промомед" (12) и "Р-Фарм" (10).
Проводимых сейчас исследований онкопрепаратов действительно недостаточно, - говорят врачи.
Крупным международным компаниям потеря российского рынка тоже создала проблемы, - заявляют эксперты. По их словам, Россия входила в первую тройку стран-лидеров по набору пациентов для исследований.