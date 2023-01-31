Происшествия

сегодня, 10:15

После столкновения с «Ладой» автомобиль «Митсубиси» врезался в дорожное ограждение

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#ДТП
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После столкновения с «Ладой» автомобиль «Митсубиси» врезался в дорожное ограждение

Стали известны новые подробности ДТП на проспекте Победы.

30 января в 22:15 напротив дома №89 на проспекте Победы в Липецке в районе автовокзала произошло ДТП.

Как рассказали в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, столкнулись «Лада Гранта» с 35-летней женщиной за рулем и «Митсубиси» под управлением 46-летнего мужчины, а после столкновения иномарка врезалась в металлическое дорожное ограждение и едва не заехала в торговый павильон.

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В результате ДТП пострадал водитель «Митсубиси».

Фото - vk.com/myregion48
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#ДТП
4

Комментарии (1)

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777

38 минут назад
Этот павильон с продуктами там не к месту лучше бы этого здания не было.
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