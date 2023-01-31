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РБК: Минтруд предлагает увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных

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#конфликт интересов #противодействие коррупции

При бездействии руководящий сотрудник будет подлежать увольнению "в связи с утратой доверия".

Минтруд предложил ужесточить закон "О противодействии коррупции" и увольнять начальников за бездействие в конфликте интересов подчиненных, - передает РБК со ссылкой на проект поправок.

Если начальнику было известно о конфликте интересов и он бездействовал, то он подлежит увольнению в связи с утратой доверия, - говорится в документе.

Законопроект был вынесен на обсуждение общественного совета при Минтруде 25 января, - следует из повестки заседания совета. Он прошел межведомственное согласование и внесен в правительство, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно документу, должностные лица обязаны сообщать своим непосредственным руководителям о возникновении "личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов". Получив такую информацию, руководитель, в свою очередь, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию этого конфликта. В случае если он не обладает необходимыми для этого полномочиями, его обязанностью будет сообщить о проблеме вышестоящему должностному лицу, которое обладает требуемыми рычагами власти.

Если меры не были приняты или же сообщение не было передано высокопоставленному начальству, руководящий сотрудник подлежит увольнению "в связи с утратой доверия".

Минтруд выделяет два аргумента, почему предлагаемое регулирование будет эффективным.

Во-первых, оно позволит незамедлительно информировать лиц, уполномоченных на принятие необходимых мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. Во-вторых, оно даст возможность оперативно принимать указанные меры.

Общественный совет поддержал законопроект Минтруда, - рассказала член совета, зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина. По ее словам, ведомству было рекомендовано проработать возможность внесения изменений в Трудовой кодекс, с тем чтобы раскрыть понятие "непосредственный руководитель".

Как правило, «непосредственное руководство» характеризуется прямым руководством над лицом и отсутствием между такими лицами в рамках административной или организационно-штатной структуры других руководителей, указывает Минтруд в пояснительной записке. Соответствующие положения применимы, например, к государственным гражданским служащим и закрепляются в их должностном регламенте. Таким образом, непосредственный руководитель определяется исходя из локальных правовых и иных актов, - заключают в Минтруде.

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#конфликт интересов #противодействие коррупции

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