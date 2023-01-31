В России
29 минут назад
В России подешевели ноутбуки до 30% из-за перенасыщения рынка
Цены на ноутбуки в России упали на 30% из-за перенасыщения рынка товаром.
В России резко подешевели ноутбуки. С осени 2022 года цены на портативные компьютеры упали от 15 до 30%, - пишут "Известия".
Налаживание параллельного импорта устройств известных брендов и активная экспансия производителей из КНР привели к тому, что предложение на лэптопы в России превысило спрос. В результате цены на многие модели и бренды начали снижаться, - заявил изданию сотрудник одного из вендоров.
В результате начались настоящие ценовые войны. Ритейлеры были вынуждены снижать стоимость на некоторые модели, чтобы реализовать продукцию.
В целом по стране с осени 2022 года по конец января снижение цен на ноутбуки составило около 25%, - отмечают эксперты рынка.
С одной стороны, уже работавшие в России китайские бренды стали активнее продвигать свои лэптопы, с другой, на рынок устремились новые вендоры из КНР. Предложение и уровень конкуренции значительно выросли, падение цен на многие модели на 30% вполне вероятно. При этом, наполнению товарного ряда способствовало налаживание параллельного импорта в конце прошлого года, - полагают эксперты.
Налаживание параллельного импорта устройств известных брендов и активная экспансия производителей из КНР привели к тому, что предложение на лэптопы в России превысило спрос. В результате цены на многие модели и бренды начали снижаться, - заявил изданию сотрудник одного из вендоров.
В результате начались настоящие ценовые войны. Ритейлеры были вынуждены снижать стоимость на некоторые модели, чтобы реализовать продукцию.
В целом по стране с осени 2022 года по конец января снижение цен на ноутбуки составило около 25%, - отмечают эксперты рынка.
С одной стороны, уже работавшие в России китайские бренды стали активнее продвигать свои лэптопы, с другой, на рынок устремились новые вендоры из КНР. Предложение и уровень конкуренции значительно выросли, падение цен на многие модели на 30% вполне вероятно. При этом, наполнению товарного ряда способствовало налаживание параллельного импорта в конце прошлого года, - полагают эксперты.