В России

29 минут назад

В России подешевели ноутбуки до 30% из-за перенасыщения рынка

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#ноутбуки #цены

Цены на ноутбуки в России упали на 30% из-за перенасыщения рынка товаром.

В России резко подешевели ноутбуки. С осени 2022 года цены на портативные компьютеры упали от 15 до 30%, - пишут "Известия".

Налаживание параллельного импорта устройств известных брендов и активная экспансия производителей из КНР привели к тому, что предложение на лэптопы в России превысило спрос. В результате цены на многие модели и бренды начали снижаться, - заявил изданию сотрудник одного из вендоров.

В результате начались настоящие ценовые войны. Ритейлеры были вынуждены снижать стоимость на некоторые модели, чтобы реализовать продукцию.

В целом по стране с осени 2022 года по конец января снижение цен на ноутбуки составило около 25%, - отмечают эксперты рынка.

С одной стороны, уже работавшие в России китайские бренды стали активнее продвигать свои лэптопы, с другой, на рынок устремились новые вендоры из КНР. Предложение и уровень конкуренции значительно выросли, падение цен на многие модели на 30% вполне вероятно. При этом, наполнению товарного ряда способствовало налаживание параллельного импорта в конце прошлого года, - полагают эксперты.
59
#ноутбуки #цены

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