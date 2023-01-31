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РФ увеличила поставки угля в Южную Корею на 24% в 2022 году

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#экономика #поставка угля #Южная Корея

Росту поставок способствовало короткое транспортное плечо с Дальнего Востока, а также сравнительно доступные ставки фрахта, которые периодически позволяли отправлять грузы в Южную Корею даже из портов европейской части РФ.

Россия за счет скидок нарастила поставки угля на 24% в Южную Корею в 2022 году (до 26,5 миллиона тонн), потеснив Австралию, которая является основным игроком на рынке, - пишет "Ъ" со ссылкой на отчет Argus Russian coal.

Южная Корея начала скупать дешевый российский уголь с середины прошлого года, ежемесячно ввозя около двух миллионов тонн. При этом по итогам 2022 года импорт угля всех видов из Австралии в Южную Корею рухнул на 25% по сравнению с 2021 годом.

Россия причисляет Южную Корею к недружественным странам. Тем не менее увеличение поставок стало возможным за счет дисконтов, удобных сроков поставки и выгодных ставок фрахта, - отмечают эксперты. В конце декабря австралийский уголь 6000 ккал на условиях FOB стоил 409,5 доллара за тонну, российский уголь — в два раза дешевле (224 доллара за тонну). Другим преимуществом российского угля остаются короткие сроки поставки в Южную Корею с российского Дальнего Востока и довольно низкие ставки фрахта на этом маршруте.

Цены на уголь на азиатских рынках, где находятся основные потребители этого вида топлива, падают до многомесячных минимумов из-за снижения зимнего спроса и ослабления энергетического кризиса в Европе. Индонезия и Австралия лидируют по объему экспорта угля в мире. Россия занимает третье место.
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#экономика #поставка угля #Южная Корея

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