В России
15 минут назад
МВФ прогнозирует рост российской экономики на 0,3% в 2023 году вместо спада
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Прогнозы по американской экономике ухудшились по сравнению с октябрьскими оценками.
Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал обновленный прогноз по состоянию мировой экономики и экономики отдельных стран в 2023 и 2024 годах, прогноз для России улучшился, - говорится в документе.
Как говорится в анализе фонда, в 2022 году в стране не случилось прогнозировавшегося экономического спада на 3,4%, теперь его оценивают в 2,2%, "за которым последует умеренно позитивный рост в 2023 году". МВФ прогнозирует, что в 2023 году российская экономика увеличится на 0,3% ВВП, что на 2,6% лучше прогноза октября 2022 года; в 2024 году экономика России вырастет на 2,1%, - считает фонд — это на 0,6% лучше октябрьского прогноза на тот же период.
Для мировой экономики МВФ ожидает роста на 3,1% в 2024 году, это на 0,1% хуже, чем в октябре прошлого года. В 2023 году ожидается рост в 2,9%, что на 0,2% лучше октябрьского прогноза.
При этом ожидания фонда в отношении экономики США на 2024 год ухудшились, теперь МВФ прогнозирует рост на 1% — на 0,2% ниже октябрьских оценок; в 2023 году, - как считает организация, экономика США вырастет на 1,4%, что на 0,4% выше октябрьского прогноза.
В январе свой экономический прогноз также опубликовал Всемирный банк. По данным его аналитиков, в 2022 году российская экономика сократилась на 3,5%, в текущем году спад продолжится и будет на уровне 3,3%. В 2024 году ожидается рост на 1,6% со "скромным увеличением потребления" и "незначительным восстановлением экспорта, по мере того как Россия будет переориентировать свои торговые связи", - передает РБК.
Как говорится в анализе фонда, в 2022 году в стране не случилось прогнозировавшегося экономического спада на 3,4%, теперь его оценивают в 2,2%, "за которым последует умеренно позитивный рост в 2023 году". МВФ прогнозирует, что в 2023 году российская экономика увеличится на 0,3% ВВП, что на 2,6% лучше прогноза октября 2022 года; в 2024 году экономика России вырастет на 2,1%, - считает фонд — это на 0,6% лучше октябрьского прогноза на тот же период.
Для мировой экономики МВФ ожидает роста на 3,1% в 2024 году, это на 0,1% хуже, чем в октябре прошлого года. В 2023 году ожидается рост в 2,9%, что на 0,2% лучше октябрьского прогноза.
При этом ожидания фонда в отношении экономики США на 2024 год ухудшились, теперь МВФ прогнозирует рост на 1% — на 0,2% ниже октябрьских оценок; в 2023 году, - как считает организация, экономика США вырастет на 1,4%, что на 0,4% выше октябрьского прогноза.
В январе свой экономический прогноз также опубликовал Всемирный банк. По данным его аналитиков, в 2022 году российская экономика сократилась на 3,5%, в текущем году спад продолжится и будет на уровне 3,3%. В 2024 году ожидается рост на 1,6% со "скромным увеличением потребления" и "незначительным восстановлением экспорта, по мере того как Россия будет переориентировать свои торговые связи", - передает РБК.
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