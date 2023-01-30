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Липецкая вечЁрка: триллер с отключением света в «Европейском», демарш архитектора и физик-алкоголик
Сегодня, 30 января, жители «Европейского» остались без света, стало известно, что известный архитектор Сергей Сошников написал заявление о выходе из Общественной палаты Липецка, и как добропорядочного гражданина по документообороту превратили в алкоголика.
По поводу отключения света в отдельно взятом микрорайоне Липецка возбудились и Следственный комитет, и прокуратура. Ситуация неоднозначная. Дело в том, что аварийное отключение произошло на подстанции, принадлежащей фирме-банкроту — ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой–М». А ключи от подстанции находятся у конкурсного управляющего Константина Ефимова.
— Как может целый микрорайон быть запитан от подстанции обанкротившегося уже несколько лет назад застройщика? Вот это работа мэрии! Все распродать! Все сети! И ни за что не отвечать! Зачем мэр и ее администрация нам нужны? Матом ругаться? — спросил Житель.
К 15.00 свет в микрорайон подали, но осадочек остался. Теперь будут решать, как сделать так, чтобы подобное не повторилось.
Известный архитектор Сергей Сошкников решил выйти из Общественной палаты Липецка. Явление не рядовое. Причина — «крайняя неэффективность деятельности возглавляемой мною секции по вопросам градостроительства и культуры». Последней каплей стало обсуждение генплана города. Подправленную редакцию не показали и не обсудили не только с населением города, архитектурным сообществом, но и с Общественной палатой.
Новость собрала несколько десятков комментариев.
— Когда же уже «ответственные люди» начнут мыслить на годы вперёд, а не «сиюминутно»? — задал, видимо, риторический вопрос Гость.
Фантасмагоричная история произошла с преподавателем физики липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства Валерием Поповым. Он купил автомобиль, чтобы начать таксовать, потребовалась подработка. Но для этого липчанину надо было продлить водительские права. Но вдруг выяснилось, что в базе данных значится, что его в состоянии нестояния однажды отвозили в наркологию. Позже выяснилось, что алкаш — это его цифровой двойник. История закончилась хорошо, Валерия Попова исключили из списка алкоголиков.
— Спасибо что живой! — отметил Местный.
Яя
строитель
Электорат