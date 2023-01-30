Общество

сегодня, 20:23

Липецкая вечЁрка: триллер с отключением света в «Европейском», демарш архитектора и физик-алкоголик

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#вечЁрка #без света #Сергей Сошников #цифровой двойник
Липецкая вечЁрка: триллер с отключением света в «Европейском», демарш архитектора и физик-алкоголик

Сегодня, 30 января, жители «Европейского» остались без света, стало известно, что известный архитектор Сергей Сошников написал заявление о выходе из Общественной палаты Липецка, и как добропорядочного гражданина по документообороту превратили в алкоголика.

Жители, пожалуй, самого современного городского микрорайона — «Европейского» сегодня остались без электричества. Там произошла авария на электросетях. Чтобы накормить детей в садике, пришлось им везти еду в термоемкостях из соседних детсадов. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. В школе микрорайоне сегодня отменили занятия.

По поводу отключения света в отдельно взятом микрорайоне Липецка возбудились и Следственный комитет, и  прокуратура. Ситуация неоднозначная. Дело в том, что аварийное отключение произошло на подстанции, принадлежащей фирме-банкроту — ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой–М». А ключи от подстанции находятся у конкурсного управляющего Константина Ефимова.

— Как может целый микрорайон быть запитан от подстанции обанкротившегося уже несколько лет назад застройщика? Вот это работа мэрии! Все распродать! Все сети! И ни за что не отвечать! Зачем мэр и ее администрация нам нужны? Матом ругаться? — спросил Житель.

К 15.00 свет в микрорайон подали, но осадочек остался. Теперь будут решать, как сделать так, чтобы подобное не повторилось.

Известный архитектор Сергей Сошкников решил выйти из Общественной палаты Липецка. Явление не рядовое. Причина — «крайняя неэффективность деятельности возглавляемой мною секции по вопросам градостроительства и культуры». Последней каплей стало обсуждение генплана города. Подправленную редакцию не показали и не обсудили не только с населением города, архитектурным сообществом, но и с Общественной палатой.







Новость собрала несколько десятков комментариев.

— Когда же уже «ответственные люди» начнут мыслить на годы вперёд, а не «сиюминутно»? — задал, видимо, риторический вопрос Гость.

Фантасмагоричная история произошла с преподавателем физики липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства Валерием Поповым. Он купил автомобиль, чтобы начать таксовать, потребовалась подработка. Но для этого липчанину надо было продлить водительские права. Но вдруг выяснилось, что в базе данных значится, что его в состоянии нестояния однажды отвозили в наркологию. Позже выяснилось, что алкаш — это его цифровой двойник. История закончилась хорошо, Валерия Попова исключили из списка алкоголиков.

— Спасибо что живой! — отметил Местный.
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#вечЁрка #без света #Сергей Сошников #цифровой двойник

Комментарии (3)

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Яя

11 минут назад
Когда возбуждается прокуратура - город может спать спокойно и удовлетворённо.
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строитель

51 минуту назад
Так испохабить исторически сложившийся город могут только не компетентные люди, Бога поймавшие,якобы, за бороду !
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Электорат

сегодня, 20:29
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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