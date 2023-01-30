Общество

33 минуты назад

Лев-Толстовский водоканал должен заплатить 1,4 миллиона рублей за негативное воздействие на природу

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#ЖКХ #экология
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Лев-Толстовский водоканал должен заплатить 1,4 миллиона рублей за негативное воздействие на природу

МУП «Лев-Толстовский водоканал» не заплатил за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в Арбитражный суд Липецкой области обратилось Центрально-Черноземное межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования с исковым заявлением к МУП «Лев-Толстовский водоканал» о взыскании 1,2 миллиона рублей задолженности по оплате за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год и 84,9 тысячи рублей неустойки с последующим начислением пени по день фактического исполнения обязательства.

В заявлении говорилось, что МУП «Лев-Толстовский водоканал» не заплатил за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год: за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, а также за размещение отходов производства и потребления.

В связи с этим Центрально-Черноземным межрегиональным Управлением Росприроднадзора в адрес МУП было направлено требование, согласно которому ответчику предложено оплатить имеющуюся задолженность. Однако добровольно требование не было исполнено, и управление обратилось в суд.

Арбитражный суд вынес решение об удовлетворении заявленных исковых требований и взыскании с МУП «Лев-Толстовский водоканал» 1,4 милллиона рублей, в том числе 1,2 миллиона рублей платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год и 156,9 тысячи рублей неустойки (пени) с последующим начислением неустойки по день фактического исполнения обязательства.

Решение ещё не вступило в силу.
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#ЖКХ #экология
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