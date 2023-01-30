Общество

52 минуты назад

Тамбовские полицейские рассказали, как в их городе оказалась черная пантера и о её побеге

2 869
#пантера #зоозащитники
2
Тамбовские полицейские рассказали, как в их городе оказалась черная пантера и о её побеге

«Много шума из ничего» - так можно охарактеризовать ситуацию с поисками черной пантеры в Тамбове.

Как  сообщал GOROD48 в минувшие выходные, липецкие зоозащитники стали участниками операции по поиску убежавшей в Тамбове черной пантеры. Сами зоозащитники затем написали в соцсетях, что никого не нашли, а пантера уже уходится в Москве.

«Странная ситуация» - сообщили волонтеры в соцсетях.

Сегодня полиция Тамбова пролила свет на эту странную ситуацию.

- Собственником молодой пантеры является тамбовчанин, который в настоящее время проживает в Москве. 29 января он находился в Тамбове в микрорайоне Северный. Перед выездом обратно в Москву мужчина решил выгулять животное на поводке. В какой- то момент поводок выскользнул из рук владельца, и пантера очутилась на свободе. Животное забежало в открытую калитку во двор одного из домовладений. Однако хозяин быстро поймал пантеру, погрузил ее в свой автомобиль и увез в Москву. В настоящее время животное находится у него дома в Москве, сообщили в УМВД России по Тамбовской области.

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#пантера #зоозащитники
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Комментарии (2)

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Умный

11 минут назад
Тамбовский волк ей друг
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Гость.

38 минут назад
Я же писал что пантеру везли мимо а на отдыхе её просто выпустили погулять. Не могла она 420 км пройти ,чтоб её ещё раз не заметили по пути в одном из городов , сёл.
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