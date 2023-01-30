Общество
52 минуты назад
Тамбовские полицейские рассказали, как в их городе оказалась черная пантера и о её побеге
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«Много шума из ничего» - так можно охарактеризовать ситуацию с поисками черной пантеры в Тамбове.
Как сообщал GOROD48 в минувшие выходные, липецкие зоозащитники стали участниками операции по поиску убежавшей в Тамбове черной пантеры. Сами зоозащитники затем написали в соцсетях, что никого не нашли, а пантера уже уходится в Москве.
«Странная ситуация» - сообщили волонтеры в соцсетях.
Сегодня полиция Тамбова пролила свет на эту странную ситуацию.
- Собственником молодой пантеры является тамбовчанин, который в настоящее время проживает в Москве. 29 января он находился в Тамбове в микрорайоне Северный. Перед выездом обратно в Москву мужчина решил выгулять животное на поводке. В какой- то момент поводок выскользнул из рук владельца, и пантера очутилась на свободе. Животное забежало в открытую калитку во двор одного из домовладений. Однако хозяин быстро поймал пантеру, погрузил ее в свой автомобиль и увез в Москву. В настоящее время животное находится у него дома в Москве, сообщили в УМВД России по Тамбовской области.
«Странная ситуация» - сообщили волонтеры в соцсетях.
Сегодня полиция Тамбова пролила свет на эту странную ситуацию.
- Собственником молодой пантеры является тамбовчанин, который в настоящее время проживает в Москве. 29 января он находился в Тамбове в микрорайоне Северный. Перед выездом обратно в Москву мужчина решил выгулять животное на поводке. В какой- то момент поводок выскользнул из рук владельца, и пантера очутилась на свободе. Животное забежало в открытую калитку во двор одного из домовладений. Однако хозяин быстро поймал пантеру, погрузил ее в свой автомобиль и увез в Москву. В настоящее время животное находится у него дома в Москве, сообщили в УМВД России по Тамбовской области.
2 869
Умный
Гость.