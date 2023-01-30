Дважды судимому мужчине отказали в разрешении на хранение и ношение оружия

Хотя лицензию его на покупку ранее дали.

Липецкий областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Управления Росгвардии по Липецкой области на решение Усманского районного суда Липецкой области.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, Усманский районный суд ранее признал незаконным отказ в выдаче разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия. Областной суд отменил решение суда первой инстанции.



28 июня 2022 года житель Липецкой области получил от регионального Управления Росгвардии лицензию на приобретение огнестрельного оружия, на основании которой 11 июля купил охотничий карабин. А спустя 2 дня обратился за получением разрешения на его хранение и ношение, но получил отказ, так как имел две судимости.



«Спустя день после выдачи лицензии на приобретение оружия вступили в силу поправки в федеральный закон «Об оружии», которые исключают возможность получения разрешения гражданам, неоднократно судимым за совершение преступления. Именно этим изменением в законодательство руководствовались в Росгвардии, отказав в разрешении на ношение и хранение карабина. Мужчина обжаловал отказ в суде, и суд первой инстанции признал решение незаконным, обязав Росгвардию выдать разрешение. Однако Липецкий областной суд с такой позицией не согласился, указав, что выдача лицензии на приобретение оружия не предрешает вопрос возможности выдачи или невыдачи разрешения на его хранение и ношение. А наличие оснований выдачи разрешения на хранение и ношение оружия проверяется и учитывается на момент обращения за таким разрешением. Поскольку на момент обращения за разрешением изменения в законодательстве уже вступили в силу, наличие двух судимостей стало основанием для законного отказа», - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.



