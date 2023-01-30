Сегодня в Липецке: «Казаки России», герой Водопьянов и можно ли присвоить найденный мобильник?

Рассказываем всё, что необходимо про самый тяжелый день недели – понедельник.

Январская теплынь

Столбик термометра на улице опять поползёт вверх. В Липецке ожидают от 1 до 4 градусов мороза. А по области местами прогнозируют плюсовую температуру – до 1 градуса. Осадков вновь не ожидается, снег нынешней зимой «по карточкам».







Пять улиц без воды

С плановыми отключениями воды с 10:00 до 20:00 столкнутся жители домов №№ 2, 4, 4/1, 6, 8, 10б на улице Доватора: № 9 на Папина; №№ 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 7а, 9а, 9, 11, 11а, 13, 15 на Юных Натуралистов; №№ 22, 22а на проспекте Победы, а также в частном секторе в переулке Джамбулата.







В потёмках

Будут отключать в Липецке и электроэнергию, причём с самого утра. С 8:00 до 17:00 в домах №№ 1, 1а, 1в, 1г, 2а; 40, 42а на Московской, а также во всём переулке Учебном.







С 9:00 до 17:00 не будет электричества в домах №№ 37, 39 на улице Котовского; №№ 21/1, 22, 24 на Мичурина; №№ 16, 25, 30, 31 на Неделина; №№ 33, 35 на Орджоникидзе; №4 на Рудной, №№ 147, 157, 18, 8 на Студёновской; а также на всём протяжении улиц Арктической, Красной, Нагорной, Салтыкова-Щедрина и в домах №№ 3, 5 в переулке Нагорном.

Пробки

На дорогах Липецка с самого утра уже рычат, гудят, клаксонят и собирают первые пробки. Заторы у нас по традиции на проспекте Победы, улицах Московской, Катукова, Гагарина, Терешковой, Циолковского, Неделина, на Воронежском шоссе. Но движение может замедлиться абсолютно в любом месте, поэтому советует перед выездом заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичное приложение, чтобы выбрать по возможности оптимальный маршрут. Начинать рабочую неделю с опоздания всё-таки не очень хорошо.

«Казаки» спляшут для липчан

Культурная неделя начнётся шумно – с выступления ансамбля «Казаки России» в Липецком академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (ул. Театральная, 2).







В 19:00 всемирно известный ансамбль повторит свой праздничный новогодний концерт. Обещают лихие танцы, традиционное казачье оружие, музыку и залихватские песни.

Вспоминая Лермонтова

А в концертном зале «Унион» (ул. К. Марска, 2) липецкой государственной филармонии сегодня концерт начнётся рано – в 12 и рассчитан в первую очередь на школьников (хотя пустят всех желающих).

Музыкальная постановка «Лермонтов: он был рожден для счастья…» о событиях жизни великого русского поэта, его любви, одиночестве и трагической гибели. В программе принимают участие ведущие солисты Липецкой государственной филармонии, артисты музыкального лектория, инструментальное трио. Звучат романсы на стихи Лермонтова, инструментальные произведения русских композиторов и русские народные песни.







Автором сценария является Вера Печурова, а режиссером-постановщиком - известный липецкий артист Роман Коновалов.

Первые Герои Советского Союза

Военно-историческая библиотека имени М. Водопьянова на улице Гагарина, 75 работает и по понедельникам (выходные у неё в пятницу и субботу) и сегодня приглашает на книжную выставку «Первые Герои Советского Союза».

На ней покажут портреты и книги, посвященные первым героям советской страны - летчикам полярной авиации по спасению затертого в полярных льдах ледокола «Челюскин». Их имена в своё время гремели в СССР, их знал каждый школьник. В их числе был и Михаил Водопьянов – уроженец села Большие Студёнки Липецкого уезда Тамбовской губернии, в честь которого в городе названа улица и сама библиотека.



Михаил Водопьянов



На выставке покажут копии редких почтовых марок СССР 1935 года выпуска (сейчас серия без штампов стоит около 70 тысяч рублей), посвященных спасению ледокола. Иметь их в своей коллекции – места любого филателиста.







О том, как проходила спасательная операция по эвакуации «челюскинцев», читатели узнают из книги «Липецкие крылья» — спецвыпуска историко-культурного образовательно-просветительского альманаха, посвящённого 90-летию авиации в Липецком крае.

Отдельно размещены произведения Михаила Водопьянова — «Повесть о первых героях», «Путь лётчика» и другие — о боевых лётчиках, готовых рисковать собой снова и снова.

Выставка ждёт посетителей в часы работы библиотеки ежедневно с 10 до 19 часов (в воскресенье – до 18), кроме пятницы и субботы. Вход свободный.

Где кончается находка и начинается кража?

Нашли чужой сотовый телефон и оставили его себе? Это вы зря, за это вам может грозить уголовное дело.

Конституционный суд РФ в январе этого года поставил точку в спорах – является ли присвоение «ничейного мобильника». Все началось с заявления двух граждан, уже осуждённых за присвоение чужих сотовых телефонов. Они пытались доказать, что срок является незаконным. Но суд их не поддержал. Конституционный суд разъяснил., что во-первых, у нас уже имеется статья 227 Гражданского Кодекса РФ, которая перечисляет действия человека, нашедшего чужое имущество - заявление о находке, поиски собственника, передача найденного имущества владельцу либо его представителю и т.п.







Само по себе бездействие в этом вопросе не образует состава преступления. А образуется состав, когда обладатель находки прячет ее или уничтожает признаки, позволяющие индивидуализировать или найти владельца: вытаскивает сим-карту, снимает чехол телефона, совершает иные аналогичные действия. Такое поведение свидетельствует об умысле на хищение и за копеечную мобилу вас могут судить, как за реальную кражу. Статья 158 УК РФ предусматривает до 2-х лет.

Поэтому прежде чем искать выгоду от чьего-то ротозейства, подумайте – а оно вам надо?

Дорогие липчане! В понедельник трудно всем, но это не повод зарывать голову в песок и не интересоваться окружающим миром. В мире ведь происходит много того, что вы просто обязаны видеть и знать. Поэтому заходите на GOROD48, потому что с нами вы можете быть уверенными, что не пропустите ничего важного и полезного. Увидимся на сайте!