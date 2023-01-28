Коронавирус

сегодня, 09:22

Коронавирус в России: пандемия выдыхается, или вирус адаптируется?

3 224
#COVID #хроники коронавируса
Коронавирус в России: пандемия выдыхается, или вирус адаптируется?

При росте заболеваемости смертность от COVID-19 постепенно снижается. Часть ученых склоняются к мнению, что пандемия уже выдыхается и не представляет прежней угрозы. Но о сроках, когда пандемия завершится, говорить пока сложно.

Заболеваемость COVID-19 продолжает расти, к концу недели она перешагнуда отметку в 7 тысяч случаев. Так, на этой неделе с понедельника по пятницу регистрировалось от 4,7 до почти 7,2 тысячи случаев. Количество летальных случаев, как и неделей ранее, удерживалось в пределах от 40 до 44 смертей за сутки. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 30 104 инфицированных, следует из данных оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 21 924 261 человек, из них 394 902 скончались.

В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, также растет – с понедельника по пятницу фиксировали от 18 до 45 человек. Число летальных случаев с начала регистрации инфекции в регионе составило 3949 человек. Всего с начала эпидемии на территории области выявлено 176 666 случаев коронавирусной инфекции.

На прошлой неделе заболеваемость COVID-19 выросла на 21,9%, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. При том, госпитализировали больных реже – число таких пострадавших уменьшилось в пересчете на 100 тысяч жителей на 5,4%. В целом заболеваемость выросла в 70 регионах, а количество госпитализаций – в 36. Смертность продолжила снижаться – на прошлой неделе она оказалась на уровне конца июля 2022 года, передает ТАСС. В Роспотребнадзоре заявили об активизации эпидпроцесса по коронавирусной инфекции – так, к концу нынешней недели впервые с конца декабря выявили более 7 тысяч заразившихся. Рост заболеваемости может быть связан с возобновлением социальной активности граждан после новогодних праздников, сказал «Интерфаксу» главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

ВОЗ в ближайшее время планирует определить – сохранит ли COVID-19 статус глобальной пандемии, передает ТАСС – о чрезвычайной ситуации международного значения в области общественного здравоохранения было объявлено три года назад. При том, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС высказал мнение, что пандемия коронавирусной инфекции выдыхается, она уже не представляет той угрозы, которая была раньше. Вместе с тем трудно сказать, когда пандемия закончится. Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович считает - опасность «экспорта» COVID-19 из КНР в Россию невелика, если только тот не совпадет с появлением нового варианта коронавируса, передают РИА Новости.

Постковид после перенесенной болезни продолжает интересовать ученых - на онлайн-семинаре «Эволюция COVID-19: клинико-иммунологические аспекты, диагностика, терапевтические подходы» Роспотребнадзор представил результаты исследования, в рамках которого ученые наблюдали за медсестрами и врачами, которые переболели новым вирусом (некоторые – не один раз). По словам профессора РАН, доктора медицинских наук, заместителя директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонины Плоскиревой, которая озвучила итоги исследования, постковидный синдром может проявиться у пациентов, перенесших ковид не только в тяжелой форме, но порой и бессимптомно. Частота его развития не зависит от штамма. Средний возраст тех, у кого чаще всего наблюдался ПКС - от 30 до 60 лет, у женщин проявляется чаще. Самые яркие проявления – астения (усталость, отсутствие сил), нарушения памяти, когнитивные нарушения, одышка. Об итогах исследования рассказал сайт KP.RU. В беседе с порталом MK.RU врач-иммунолог, директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков отметил - каждое последующее инфицирование вирусом SARS-CoV-2 наносит серьезный удар по здоровью, даже если сама болезнь прошла легко или даже без симптомов. Он пояснил - если человек первый раз переболел легко и второй раз незаметно, это не значит, что третий и последующие разы будет легко.

Пандемия закончится не раньше, чем через год-два, такое мнение высказал в беседе с ТАСС врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он считает, сейчас идет адаптация вируса после трехлетнего периода активного процесса. Руководитель терапевтической клиники Владимир Сибирский рассказал изданию «Российская газета» - пока что говорить о сезонности, не приходится, люди заболевают в течение всего года. Причина в том, считает доктор, что вирус быстро мутирует, его новые варианты могут избегать иммунного ответа у людей, которые переболели или вакцинированы. То есть люди болеют повторно. Высокая заразность вируса снижает защиту.

3 224
#COVID #хроники коронавируса

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Светлана

22 минуты назад
Хватит над нами издеваться.Вводите масочный режим для всех.Почему не проводится массовая вакцинация?
ответить

Уточню.

25 минут назад
Выдахнуться могут пары спирта. Эти вирусняки еще покажут кто хозяин на земле!
ответить

Безмасочник

28 минут назад
У меня все симптомы постковида, хотя ещё и не болел. А может уже и болел, но бессимптомно.
ответить

Еще в рубрике

Коронавирус в России: пандемия выдыхается, или вирус адаптируется?
#коронавирус
Коронавирус в России: пандемия выдыхается, или вирус адаптируется?

сегодня, 08:59

Коронавирус
В Липецкой области продолжатся рост выявляемости COVID-19
#коронавирус
7
В Липецкой области продолжатся рост выявляемости COVID-19

вчера, 15:05

Коронавирус
В Липецкой области за сутки выявили рекордное количество случаев COVID-19 с начала года
#коронавирус
4
В Липецкой области за сутки выявили рекордное количество случаев COVID-19 с начала года

26.01.2023 11:29

Коронавирус
За сутки в Липецкой области никто не умер от COVID-19 и не попал в больницу
#коронавирус
1
За сутки в Липецкой области никто не умер от COVID-19 и не попал в больницу

25.01.2023 11:20

Коронавирус
Количество новых случаев COVID-19 в Липецкой области начало снижаться
#коронавирус
Количество новых случаев COVID-19 в Липецкой области начало снижаться

24.01.2023 11:10

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 20 новых случаев COVID-19, один человек умер
#коронавирус
1
За сутки в Липецкой области выявили 20 новых случаев COVID-19, один человек умер

23.01.2023 11:56

Коронавирус