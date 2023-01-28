В Липецке по «горячим следам» задержали мужчин, которые резали трубопровод

Сотрудники ППС заметили двух убегающих мужчин.

Двух мужчин задержали в Липецке на улице Астраханской по подозрению в краже цветмета.

- Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции были замечены двое мужчин. Когда полицейские подъехали ближе, неизвестные попытались скрыться, но их сразу задержали, - сообщили в пресс-службе УВМД РФ по Липецкой области, - На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили распиленные фрагменты металлических труб, а также газовые баллоны, которые злоумышленники использовали для разрезания металлического трубопровода.

Задержанным 25 и 35 лет. Против них возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 и ч. 2. ст. 158 УК РФ за покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору, им грозит до 5 лет лишения свободы. Пока незадачливых похитителей отправили домой под подписку о невыезде.



Фото и видео УМВД РФ по Липецкой области

