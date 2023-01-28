Происшествия

55 минут назад

В Липецке по «горячим следам» задержали мужчин, которые резали трубопровод

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#Кража #УМВД
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Сотрудники ППС заметили двух убегающих мужчин.

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Двух мужчин задержали в Липецке на улице Астраханской по подозрению в краже цветмета.

- Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции были замечены двое мужчин. Когда полицейские подъехали ближе, неизвестные попытались скрыться, но их сразу задержали, - сообщили в пресс-службе УВМД РФ по Липецкой области, - На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили распиленные фрагменты металлических труб, а также газовые баллоны, которые злоумышленники использовали для разрезания металлического трубопровода.

Задержанным 25 и 35 лет. Против них возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 и ч. 2. ст. 158 УК РФ за покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору, им грозит до 5 лет лишения свободы. Пока незадачливых похитителей отправили домой под подписку о невыезде.

Фото и видео УМВД РФ по Липецкой области

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#Кража #УМВД
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Комментарии (6)

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Гость

26 минут назад
Зимний рыбак, разрезают торт, а бюджет распиливают.
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Наводят первозданную красоту

27 минут назад
Санитары леса .
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не-а че

28 минут назад
Советские трубы не дают покоя поколению тик-тока.
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Зимний рыбак

41 минуту назад
Так трубы распилили или разрезали?
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Фокс

42 минуты назад
Кражи цветмета? Может эти трубы из бронзы или мельхиора?
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Кузькин отец

43 минуты назад
Цветмет?
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