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В субботу в районе Левого берега отключат холодную воду

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В субботу в районе Левого берега отключат холодную воду

В субботу, 28 января «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях в двух районах Липецка, предупредили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть Левого берега – дома №№ 1а, 1б, 2б, 2б к.а, 2б к.в, 2б к.г по улице Прокатной, №№ 1е/1, 1е/3, 1/2, ст.1а, ст.1а/1 по улице Адмирала Макарова, частный сектор улиц Рязанской, Прокатной, Черняховского, переулка Задонского. Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Прокатная, 2б.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 1, 3 по улице Ворошилова, № 57 по улице Первомайской, №№ 3, 4 по улице Коммунальной, ЦТП ПАО «Квадра». Машина с водой для питья подъедет по адресу: улица Ворошилова, 3.

Кроме того, в воскресенье, 29 января, с 10:00 до 20:00 «РВК-Липецк» проведет ремонтные работы на сетях в районе Технического университета по адресу улица Московская, 30 – воду подвезут по вышеуказанному адресу, пояснили в компании.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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