сегодня, 16:16
В субботу в районе Левого берега отключат холодную воду
В субботу, 28 января «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях в двух районах Липецка, предупредили в компании.
С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 1, 3 по улице Ворошилова, № 57 по улице Первомайской, №№ 3, 4 по улице Коммунальной, ЦТП ПАО «Квадра». Машина с водой для питья подъедет по адресу: улица Ворошилова, 3.
Кроме того, в воскресенье, 29 января, с 10:00 до 20:00 «РВК-Липецк» проведет ремонтные работы на сетях в районе Технического университета по адресу улица Московская, 30 – воду подвезут по вышеуказанному адресу, пояснили в компании.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.