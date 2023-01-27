Охранника подозревают в краже велосипеда прямо во время дежурства

Да ещё и группой лиц по предварительному сговору.

Грязинский межрайонный прокурор направил в суд уголовное дело по факту кражи велосипеда группой лиц по предварительному сговору.



По версии следствия, в октябре прошлого года охранник стоматологической поликлиники «Грязинской ЦРБ» во время дежурства увидел припаркованный велосипед «Стелс». Во время вечернего обхода мужчина заметил, что велосипед стоит на том же месте, и решил подарить его внуку. Следствие полагает, что охранник позвонил сыну, после чего они вместе реализовали кражу.



Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения, поэтому полицейские быстро нашли подозреваемых.



Мужчинам предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ. Если вина будет доказана в суде, им грозит до 5 лет лишения свободы.