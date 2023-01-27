Происшествия

сегодня, 16:12

Охранника подозревают в краже велосипеда прямо во время дежурства

4 307
#кража
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Охранника подозревают в краже велосипеда прямо во время дежурства

Да ещё и группой лиц по предварительному сговору.

Грязинский межрайонный прокурор направил в суд уголовное дело по факту кражи велосипеда группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в октябре прошлого года охранник стоматологической поликлиники «Грязинской ЦРБ» во время дежурства увидел припаркованный велосипед «Стелс». Во время вечернего обхода мужчина заметил, что велосипед стоит на том же месте, и решил подарить его внуку. Следствие полагает, что охранник позвонил сыну, после чего они вместе реализовали кражу.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения, поэтому полицейские быстро нашли подозреваемых.

Мужчинам предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ. Если вина будет доказана в суде, им грозит до 5 лет лишения свободы.
4 307
#кража
1

Комментарии (4)

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Гость11

6 минут назад
Чтобы внуку и сыну подарки дарить , работать надо , а не копейки собирать .
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Бородач

25 минут назад
Понять и прростить.
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Так

25 минут назад
Они для этого там и поставлены.
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Рожденный в СССР

56 минут назад
Старая советская закалка кто что сторожит тот то и имеет!
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