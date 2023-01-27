Данковчанин судится с банком из-за обмена долларов на рубли

Данковский городской суд Липецкой области рассмотрит иск о взыскании c банка денег и компенсации морального вреда.

В Липецкой области клиент одного из банков подал в суд иск, в котором уверяет, что его «обсчитали» при обмене долларов на рубли. 14 февраля этот иск рассмотрит Данковский городской суд.



«Как следует из иска, 11 марта 2022 года мужчина открыл вклад в долларах в отделении банка, однако 25 числа решил переконвертировать деньги в рубли. Позже было замечено, что операцию провели по ставке 1 доллар – 88 рублей 64 копейки, в то время как курс доллара ЦБ России составлял 96 рублей 4 копейки. В связи с этим были потеряны почти 40 тысяч рублей. После обращений в банк с претензией клиент ответа не получил, в связи с чем обратился с иском в суд о взыскании денежной суммы 39 687 рублей 30 копеек, компенсации морального вреда 3 тысячи рублей», - сообщает объединённая служба судебной системы Липецкой области.