Сбившая на остановке мать с ребенком женщина-водитель заплатит им 470 тысяч рублей

ДТП произошло в августе прошлого года на улице Водопьянова.

Октябрьский районный суд Липецка удовлетворил иск о взыскании с виновницы ДТП компенсации морального вреда в пользу истца и ее ребенка, сбитых на автобусной остановке.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, ДТП произошло в августе прошлого года на улице Водопьянова в Липецке. Женщина-водитель не справилась с управлением, выехала на тротуар у остановки общественного транспорта, где в это время находилась женщина с сидевшим в коляске ребенком.



Женщине был причинен вред здоровью средней тяжести, ребенок получил множественные ссадины. Мать просила взыскать в пользу себя и ребёнка 900 тысяч рублей. По решению суда водитель должна выплатить пострадавшим 470 тысяч рублей. Решение ещё не вступило в силу.