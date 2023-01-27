Происшествия

40 минут назад

Водителя «Форда» судят за ДТП, из-за которого умерла его мать

1 449
#ДТП
Водителя «Форда» судят за ДТП, из-за которого умерла его мать

ДТП произошло 20 февраля 2022 года на 165-м километре дороги «Орел-Тамбов» Измалковского района.

В Елецкий районный суд Липецкой области поступило уголовное дело в отношении 42-летнего уроженца Орловской области. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, мужчина подозревается в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, 20 февраля 2022 года на 165-м километре дороги «Орел-Тамбов» Измалковского района Липецкой области водитель, который был в состоянии опьянения, врезался в стойку дорожного знака «Направление поворота», после чего автомобиль улетел в кювет.

В результате ДТП пассажирка машины — мать водителя получила сочетанную тупую травму позвоночника, груди и живота. Все эти травмы привели к смерти женщины.

Теперь по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ мужчине грозит до двенадцати лет лишения свободы.   
1 449
#ДТП

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Алекс

31 минуту назад
Грешно так говорить, но видать и мамаша та ещё, если села в автомобиль с пьяным сыном
ответить

Еще в рубрике

Сбившая на остановке мать с ребенком женщина-водитель заплатит им 470 тысяч рублей
#ДТП
Сбившая на остановке мать с ребенком женщина-водитель заплатит им 470 тысяч рублей

19 минут назад

Происшествия
Подозреваемого в уличном грабеже арестовали на месяц и 17 суток
#грабёж
1
Подозреваемого в уличном грабеже арестовали на месяц и 17 суток

48 минут назад

Происшествия
Главными обвинителями подозреваемого в педофилии 24-летнего мужчины стали его падчерицы
#педофилия
3
Главными обвинителями подозреваемого в педофилии 24-летнего мужчины стали его падчерицы

58 минут назад

Происшествия
21-летнего ельчанина подозревают в поджогах четырёх дачных домиков
#поджог #пожар #кража
1
21-летнего ельчанина подозревают в поджогах четырёх дачных домиков

сегодня, 13:49

Происшествия
Жительница Липецкой области обвинила в полицейских в краже 120 тысяч рублей
#ложный донос
4
Жительница Липецкой области обвинила в полицейских в краже 120 тысяч рублей

сегодня, 11:38

Происшествия
Водитель предложил инспектору ДПС 100 000 рублей, но тот отказался
#приготовление #взятка
13
Водитель предложил инспектору ДПС 100 000 рублей, но тот отказался

сегодня, 10:26

Происшествия