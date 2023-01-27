Происшествия
40 минут назад
Водителя «Форда» судят за ДТП, из-за которого умерла его мать
ДТП произошло 20 февраля 2022 года на 165-м километре дороги «Орел-Тамбов» Измалковского района.
В Елецкий районный суд Липецкой области поступило уголовное дело в отношении 42-летнего уроженца Орловской области. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, мужчина подозревается в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.
По версии следствия, 20 февраля 2022 года на 165-м километре дороги «Орел-Тамбов» Измалковского района Липецкой области водитель, который был в состоянии опьянения, врезался в стойку дорожного знака «Направление поворота», после чего автомобиль улетел в кювет.
В результате ДТП пассажирка машины — мать водителя получила сочетанную тупую травму позвоночника, груди и живота. Все эти травмы привели к смерти женщины.
Теперь по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ мужчине грозит до двенадцати лет лишения свободы.
По версии следствия, 20 февраля 2022 года на 165-м километре дороги «Орел-Тамбов» Измалковского района Липецкой области водитель, который был в состоянии опьянения, врезался в стойку дорожного знака «Направление поворота», после чего автомобиль улетел в кювет.
В результате ДТП пассажирка машины — мать водителя получила сочетанную тупую травму позвоночника, груди и живота. Все эти травмы привели к смерти женщины.
Теперь по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ мужчине грозит до двенадцати лет лишения свободы.
Алекс