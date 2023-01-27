Происшествия

52 минуты назад

Подозреваемого в уличном грабеже арестовали на месяц и 17 суток

1 345
#грабёж
1
Подозреваемого в уличном грабеже арестовали на месяц и 17 суток

Около дома №34 по улице Плеханова похитили сотовый телефон и деньги.

В Правобережном районном суде арестован подозреваемый в грабеже. По версии следствия, вечером 5 января этого года в Липецке около дома №34 по улице Плеханова 35-летний мужчина похитил с применением насилия сотовый телефон «Редми 9с» и деньги.

Всего потерпевшему был причинён ущерб на сумму 85 тысяч рублей. В этот же вечер подозреваемый был задержан.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, подозреваемый арестован на 1 месяц 17 суток.
1 345
#грабёж
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ГОСТЬ53

46 минут назад
его надо на 17 лет закрыть , а не суток!!!!
ответить

Еще в рубрике

Сбившая на остановке мать с ребенком женщина-водитель заплатит им 470 тысяч рублей
#ДТП
Сбившая на остановке мать с ребенком женщина-водитель заплатит им 470 тысяч рублей

23 минуты назад

Происшествия
Водителя «Форда» судят за ДТП, из-за которого умерла его мать
#ДТП
1
Водителя «Форда» судят за ДТП, из-за которого умерла его мать

39 минут назад

Происшествия
Главными обвинителями подозреваемого в педофилии 24-летнего мужчины стали его падчерицы
#педофилия
3
Главными обвинителями подозреваемого в педофилии 24-летнего мужчины стали его падчерицы

сегодня, 14:45

Происшествия
21-летнего ельчанина подозревают в поджогах четырёх дачных домиков
#поджог #пожар #кража
1
21-летнего ельчанина подозревают в поджогах четырёх дачных домиков

сегодня, 13:49

Происшествия
Жительница Липецкой области обвинила в полицейских в краже 120 тысяч рублей
#ложный донос
4
Жительница Липецкой области обвинила в полицейских в краже 120 тысяч рублей

сегодня, 11:38

Происшествия
Водитель предложил инспектору ДПС 100 000 рублей, но тот отказался
#приготовление #взятка
13
Водитель предложил инспектору ДПС 100 000 рублей, но тот отказался

сегодня, 10:26

Происшествия