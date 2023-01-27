Подозреваемого в уличном грабеже арестовали на месяц и 17 суток

Около дома №34 по улице Плеханова похитили сотовый телефон и деньги.

В Правобережном районном суде арестован подозреваемый в грабеже. По версии следствия, вечером 5 января этого года в Липецке около дома №34 по улице Плеханова 35-летний мужчина похитил с применением насилия сотовый телефон «Редми 9с» и деньги.



Всего потерпевшему был причинён ущерб на сумму 85 тысяч рублей. В этот же вечер подозреваемый был задержан.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, подозреваемый арестован на 1 месяц 17 суток.