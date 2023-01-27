21-летнего ельчанина подозревают в поджогах четырёх дачных домиков

А ещё в кражах и регулярной пьяной езде.

Елецкий районный суд начал рассмотрение уголовного дела о поджогах дачных домиков. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, по версии следствия, 21-летний мужчина причастен к четырём поджогам и кражам. Помимо этого, ему инкриминировано управление автомобилем лицом, находившимся в состоянии опьянения.



1 января 2022 года подозреваемый поджог садовый домик в районе СТ «Строитель» вблизи поселка Газопровод. На следующий день он поджог еще три садовых домика, причинив потерпевшим ущерб свыше 500 тысяч рублей. После чего украл с земельных участков 37 оцинкованных металлических листов кровельного железа общей стоимостью более 10 тысяч рублей.



14 марта 2022 года подозреваемый, уже будучи лишенным водительских прав на 1 год 7 месяцев, снова был остановлен пьяным за рулём. При этом он не выполнил требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.



А 6 мая 2022 года подозреваемый похитил автомобиль «ВАЗ-21102», разрезал бензорезом на части и отвез на скупку металла. Ущерб составил почти 40 тысяч рублей.



Подсудимый признаёт вину.