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25 минут назад

21-летнего ельчанина подозревают в поджогах четырёх дачных домиков

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#поджог #пожар #кража
21-летнего ельчанина подозревают в поджогах четырёх дачных домиков

А ещё в кражах и регулярной пьяной езде.

Елецкий районный суд начал рассмотрение уголовного дела о поджогах дачных домиков. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, по версии следствия, 21-летний мужчина причастен к четырём поджогам и кражам. Помимо этого, ему инкриминировано управление автомобилем лицом, находившимся в состоянии опьянения.

1 января 2022 года подозреваемый поджог садовый домик в районе СТ «Строитель» вблизи поселка Газопровод. На следующий день он поджог еще три садовых домика, причинив потерпевшим ущерб свыше 500 тысяч рублей. После чего украл с земельных участков 37 оцинкованных металлических листов кровельного железа общей стоимостью более 10 тысяч рублей.

14 марта 2022 года подозреваемый, уже будучи лишенным водительских прав на 1 год 7 месяцев, снова был остановлен пьяным за рулём. При этом он не выполнил требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

А 6 мая 2022 года подозреваемый похитил автомобиль «ВАЗ-21102», разрезал бензорезом на части и отвез на скупку металла. Ущерб составил почти 40 тысяч рублей.

Подсудимый признаёт вину.
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#поджог #пожар #кража

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