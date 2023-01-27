В России
сегодня, 14:41
В Москве проходят обыски в здании Федеральной таможенной службы по делу о коррупции
120
ФСБ и СКР проводят крупномасштабный обыск в здании ФТС по делу о взятке в 25 млн рублей.
В Москве сотрудники ФСБ и Следственного комитета России (СКР) проводят крупномасштабные обыски в здании Федеральной таможенной службы (ФТС) по уголовному делу о коррупции, - пишет Lenta.ru.
Уточняется, что следственные действия связаны с задержанием начальника управления центрального информационно-технического таможенного управления Дмитрия Васильева, подозреваемого в получении от подрядчиков взяток на 25 миллионов рублей и хищении бюджетных средств, выделенных по госконтрактам на цифровизацию деятельности ФТС.
В скором времени ему предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.
Васильева задержали ранее оперативники ФСБ на рабочем месте в Москве. Ранее 27 января ФТС подтвердила задержание своего сотрудника, курирующего IT-управление. Этот эпизод позволил разоблачить целую систему получения господрядов в ведомстве.
Подрядчиками при выполнении госконтрактов выступали люди из близкого круга действующих сотрудников таможенной службы — как родственники, так и бывшие сотрудники ведомства. За получение госконтрактов бизнесмены давали высокопоставленным таможенникам взятки в виде откатов.
Уточняется, что следственные действия связаны с задержанием начальника управления центрального информационно-технического таможенного управления Дмитрия Васильева, подозреваемого в получении от подрядчиков взяток на 25 миллионов рублей и хищении бюджетных средств, выделенных по госконтрактам на цифровизацию деятельности ФТС.
В скором времени ему предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.
Васильева задержали ранее оперативники ФСБ на рабочем месте в Москве. Ранее 27 января ФТС подтвердила задержание своего сотрудника, курирующего IT-управление. Этот эпизод позволил разоблачить целую систему получения господрядов в ведомстве.
Подрядчиками при выполнении госконтрактов выступали люди из близкого круга действующих сотрудников таможенной службы — как родственники, так и бывшие сотрудники ведомства. За получение госконтрактов бизнесмены давали высокопоставленным таможенникам взятки в виде откатов.
120