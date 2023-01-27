Общество

44 минуты назад

Ряженка и кефир в интернате не прошли проверку: производителя оштрафовали на 300 000 рублей

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#продукты
Ряженка и кефир в интернате не прошли проверку: производителя оштрафовали на 300 000 рублей

Апелляция оставила в силе решение Арбитражного суда Липецкой области о привлечении к административной ответственности ООО «Чаплыгинмолоко» за нарушение требований технических регламентов.

Ещё в марте 2022 года в Арбитражный суд Липецкой области обратилось Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Рязанской и Тамбовской областям с заявлением о привлечении ООО «ЧаплыгинМолоко» к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов.

«Как указано в заявлении, в июне и в ноябре 2021 года в детском санатории и в доме-интернате для престарелых, расположенных в Рязанской области, при осуществлении мониторинга качества и безопасности пищевой продукции произведен отбор проб ряженки и кефира производства ООО «Чаплыгинмолоко». Исследования показали несоответствие образцов требованиям технических регламентов Таможенного союза, а именно: снижение пищевой ценности (фактическое содержание массовой доли жира ниже заявленного) и использование немолочных видов сырья (содержание жиров немолочного происхождения)», - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о привлечении ООО «Чаплыгинмолоко» к административной ответственности и назначил штраф в размере 300 тысяч рублей.

Не согласившись с эти решением, ООО «Чаплыгинмолоко» подало апелляционную жалобу. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения, жалобу без удовлетворения.
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#продукты

Комментарии (2)

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За то цена как на золото

12 минут назад
конилась лафа брали взятки кто контролировал качество теперь боятся
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Юля

26 минут назад
Из-за на молока Чаплыгинского моя трехлетняя дочь лежала в реанимации в тяжёлом состоянии было сильнейшее отравление, делайте выводы родители, не давайте детям эту гадость.
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