44 минуты назад
Ряженка и кефир в интернате не прошли проверку: производителя оштрафовали на 300 000 рублей
Апелляция оставила в силе решение Арбитражного суда Липецкой области о привлечении к административной ответственности ООО «Чаплыгинмолоко» за нарушение требований технических регламентов.
«Как указано в заявлении, в июне и в ноябре 2021 года в детском санатории и в доме-интернате для престарелых, расположенных в Рязанской области, при осуществлении мониторинга качества и безопасности пищевой продукции произведен отбор проб ряженки и кефира производства ООО «Чаплыгинмолоко». Исследования показали несоответствие образцов требованиям технических регламентов Таможенного союза, а именно: снижение пищевой ценности (фактическое содержание массовой доли жира ниже заявленного) и использование немолочных видов сырья (содержание жиров немолочного происхождения)», - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о привлечении ООО «Чаплыгинмолоко» к административной ответственности и назначил штраф в размере 300 тысяч рублей.
Не согласившись с эти решением, ООО «Чаплыгинмолоко» подало апелляционную жалобу. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения, жалобу без удовлетворения.
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