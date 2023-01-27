В России
59 минут назад
Кабмин увеличил объёмы квот на вывоз минеральных удобрений
Правительство увеличило объёмы квот на вывоз минеральных удобрений почти на полмиллиона тонн.
Действующие квоты на вывоз из РФ минеральных удобрений увеличатся почти на полмиллиона тонн. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится на сайте кабмина.
Меры, которые будут действовать до 31 мая 2023 года, предусматривают увеличение квоты на вывоз аммиачной селитры – на 375 тыс. т и сульфоаммофоса – на 102 тыс. т.
Данное решение позволит производителям минеральных удобрений экспортировать невостребованные остатки готовой продукции при условии полного обеспечения потребностей внутреннего рынка.
Общий объём экспортной квоты превысит 12 млн т. Распределить объёмы между экспортёрами поручено Министерству промышленности и торговли.
Квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.
Меры, которые будут действовать до 31 мая 2023 года, предусматривают увеличение квоты на вывоз аммиачной селитры – на 375 тыс. т и сульфоаммофоса – на 102 тыс. т.
Данное решение позволит производителям минеральных удобрений экспортировать невостребованные остатки готовой продукции при условии полного обеспечения потребностей внутреннего рынка.
Общий объём экспортной квоты превысит 12 млн т. Распределить объёмы между экспортёрами поручено Министерству промышленности и торговли.
Квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.