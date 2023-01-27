сегодня, 11:38
Жительница Липецкой области обвинила в полицейских в краже 120 тысяч рублей
Сотрудники ДПС в Измалковском районе остановили автомобиль, женщина-водитель которого показалась им нетрезвой. Даме предложили пройти медосвидетельствование, а машину решено было эвакуировать на штрафстоянку.
Во время расследования ее обвинения не подтвердились. А позже и сама автоледи осознала свою вину и призналась, что кражу придумала.
Теперь же фантазии даме придется ответить по ч.1 ст.306 («Заведомо ложный донос о совершении преступления»).
Однако