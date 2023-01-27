Жительница Липецкой области обвинила в полицейских в краже 120 тысяч рублей

Сотрудники ДПС в Измалковском районе остановили автомобиль, женщина-водитель которого показалась им нетрезвой. Даме предложили пройти медосвидетельствование, а машину решено было эвакуировать на штрафстоянку.

32-летняя ельчанка закатила истерику, препятствовала эвакуации машины. А потом написал заявление в полицию о краже у нее из машины 120 тысяч рублей.



Во время расследования ее обвинения не подтвердились. А позже и сама автоледи осознала свою вину и призналась, что кражу придумала.



Теперь же фантазии даме придется ответить по ч.1 ст.306 («Заведомо ложный донос о совершении преступления»).







