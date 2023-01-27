В России

12 минут назад

Международные резервы РФ с 13 по 20 января выросли на $2,6 млрд

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#экономика #международные резервы

Международные резервы России по состоянию на 13 января составили $592 млрд.

Международные резервы России на 20 января 2023 года составили $594,6 млрд, - сообщил Центробанк России.

По состоянию на 13 января международные резервы равнялись $592 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $2,6 млрд, - передает "Интерфакс".

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.
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#экономика #международные резервы

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