Эксперты предлагают способ преодолеть «ловушку бедности» в РФ

Самые низкооплачиваемые работники часто на всю жизнь попадают в "ловушку бедности", - сообщают эксперты ВНИИ труда и Института проблем рынка РАН, предлагая бороться с этим с помощью выплаты "срочного гарантированного дохода".





Работники с низкими зарплатами не имеют возможности улучшить производительность труда и выйти на более высокие доходы, потому попадают в "ловушку бедности". При этом доход наиболее оплачиваемых работников может вовсе не зависеть от производительности труда в отрасли.



Экономисты указывают, что для России характерны низкая производительность труда, большая доля живущих на грани бедности трудоспособных граждан и существенный разрыв в зарплатах между самыми низко- и высокооплачиваемыми работниками, а также перекос доходов добывающего сектора по сравнению с другими.



Эксперты предлагают комплекс мер для решения проблемы — от отказа от рентно-сырьевой модели роста экономики до повышения уровня жизни населения и ценности труда. Последнее может быть осуществлено с помощью выплаты государством "срочного гарантированного дохода" для тех экономически уязвимых граждан (работающих и безработных), кто заинтересован в повышении уровня образования и, как следствие, собственной производительности труда. Как пишут авторы, такой инструмент мог бы стать адресной версией безусловного базового дохода — меры поддержки всего общества, концепция которой рассматривалась во многих странах, в том числе в РФ.



Как пишут эксперты, проблема низкой производительности труда обусловливает сокращение темпов экономического роста и снижение уровня жизни российского населения. Вдобавок в России высок разрыв в оплате представителей разных отраслей (здесь лидер — добывающий сектор), а также между когортами самых низкооплачиваемых и высокооплачиваемых работников. В среднем 10% самых низких зарплат в 13 раз меньше, чем 10% самых высоких зарплат. Наибольший разрыв зафиксирован в научно-технической сфере, где минимальная начисленная заработная плата почти в 19 раз меньше максимальной, ссылаются авторы на данные Росстата по итогам 2021 года. Такой разрыв негативно влияет на отраслевую производительность труда, - полагают эксперты.



Решение проблемы низкой производительности труда в российской экономике требует действий по двум направлениям, - считают авторы статьи. С одной стороны, эксперты предлагают отказаться от рентно-сырьевой модели роста национальной экономики, сократить уровень присутствия государства в добывающих и перерабатывающих отраслях, стимулировать конкуренцию, а также роботизацию и автоматизацию рабочих процессов (чтобы не было необходимости в низкоквалифицированном труде).



С другой стороны, нужно обеспечить повышение уровня жизни. По данным авторов статьи, страны пытаются вывести граждан из «ловушки бедности» с помощью использования идеи безусловного базового дохода — государственной выплаты всем членам общества без проверки их на нуждаемость или способность к производительному труду. Эксперименты с выплатой безусловного базового дохода проводили Бразилия, Иран, Кения, Финляндия.



Экономисты предлагают срочный гарантированный доход. Это выплата, предоставленная на определенный период времени и только тем экономически уязвимым работникам и ищущим работу безработным, которые демонстрируют готовность к дальнейшему профессиональному росту и непрерывному обучению.



Логика классической концепции безусловного базового дохода не связана с производительностью труда, этот инструмент нацелен на сокращение неравенства доходов и повышение спроса в экономике, - заявил профессор Финансового института при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, лоббистами безусловного базового дохода в развитых странах зачастую были крупные корпорации.



Что касается поддержки тех малоимущих, кто нацелен повышать свой профессиональный уровень и выходить на рынок труда, то в России и других странах уже существует инструмент — социальный контракт, говорит эксперт.



Мониторинг применения социального контракта по итогам 2021 года, проведенный в прошлом году Общероссийским народным фронтом, указывал на недостаточную эффективность этого инструмента в России для преодоления бедности.



"В России проблема производительности труда связана со структурой экономики. У нас мало отраслей, создающих добавочную стоимость, то есть новые сложные продукты. Кроме того, мы пожинаем плоды подхода 1990-х годов, когда дешевая и высококвалифицированная рабочая сила должна была привлечь в страну инвестиции: желаемый приток капитала не случился, а зарплаты остались низкими", — отметил эксперт.



По его мнению, проблему может решить последовательное повышение стоимости труда с помощью повышения МРОТ. "Экономика устроена так: чем дороже рабочая сила, тем больше стремление капитала заместить живой низкоквалифицированный труд машинным трудом. Это приводит к тому, что квалификация работников растет и, как следствие, их зарплаты", — резюмировал он.



МРОТ в России на 2023 год установлен в размере 16 242 руб. в месяц.



Эксперты ВНИИ труда и Института проблем рынка РАН предложили свой универсальный способ выбраться из "ловушки бедности", в которую попадают самые низкооплачиваемые работники, - передает РБК Работники с низкими зарплатами не имеют возможности улучшить производительность труда и выйти на более высокие доходы, потому попадают в "ловушку бедности". При этом доход наиболее оплачиваемых работников может вовсе не зависеть от производительности труда в отрасли.Экономисты указывают, что для России характерны низкая производительность труда, большая доля живущих на грани бедности трудоспособных граждан и существенный разрыв в зарплатах между самыми низко- и высокооплачиваемыми работниками, а также перекос доходов добывающего сектора по сравнению с другими.Эксперты предлагают комплекс мер для решения проблемы — от отказа от рентно-сырьевой модели роста экономики до повышения уровня жизни населения и ценности труда. Последнее может быть осуществлено с помощью выплаты государством "срочного гарантированного дохода" для тех экономически уязвимых граждан (работающих и безработных), кто заинтересован в повышении уровня образования и, как следствие, собственной производительности труда. Как пишут авторы, такой инструмент мог бы стать адресной версией безусловного базового дохода — меры поддержки всего общества, концепция которой рассматривалась во многих странах, в том числе в РФ.Как пишут эксперты, проблема низкой производительности труда обусловливает сокращение темпов экономического роста и снижение уровня жизни российского населения. Вдобавок в России высок разрыв в оплате представителей разных отраслей (здесь лидер — добывающий сектор), а также между когортами самых низкооплачиваемых и высокооплачиваемых работников. В среднем 10% самых низких зарплат в 13 раз меньше, чем 10% самых высоких зарплат. Наибольший разрыв зафиксирован в научно-технической сфере, где минимальная начисленная заработная плата почти в 19 раз меньше максимальной, ссылаются авторы на данные Росстата по итогам 2021 года. Такой разрыв негативно влияет на отраслевую производительность труда, - полагают эксперты.Решение проблемы низкой производительности труда в российской экономике требует действий по двум направлениям, - считают авторы статьи. С одной стороны, эксперты предлагают отказаться от рентно-сырьевой модели роста национальной экономики, сократить уровень присутствия государства в добывающих и перерабатывающих отраслях, стимулировать конкуренцию, а также роботизацию и автоматизацию рабочих процессов (чтобы не было необходимости в низкоквалифицированном труде).С другой стороны, нужно обеспечить повышение уровня жизни. По данным авторов статьи, страны пытаются вывести граждан из «ловушки бедности» с помощью использования идеи безусловного базового дохода — государственной выплаты всем членам общества без проверки их на нуждаемость или способность к производительному труду. Эксперименты с выплатой безусловного базового дохода проводили Бразилия, Иран, Кения, Финляндия.Экономисты предлагают срочный гарантированный доход. Это выплата, предоставленная на определенный период времени и только тем экономически уязвимым работникам и ищущим работу безработным, которые демонстрируют готовность к дальнейшему профессиональному росту и непрерывному обучению.Логика классической концепции безусловного базового дохода не связана с производительностью труда, этот инструмент нацелен на сокращение неравенства доходов и повышение спроса в экономике, - заявил профессор Финансового института при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, лоббистами безусловного базового дохода в развитых странах зачастую были крупные корпорации.Что касается поддержки тех малоимущих, кто нацелен повышать свой профессиональный уровень и выходить на рынок труда, то в России и других странах уже существует инструмент — социальный контракт, говорит эксперт.Мониторинг применения социального контракта по итогам 2021 года, проведенный в прошлом году Общероссийским народным фронтом, указывал на недостаточную эффективность этого инструмента в России для преодоления бедности."В России проблема производительности труда связана со структурой экономики. У нас мало отраслей, создающих добавочную стоимость, то есть новые сложные продукты. Кроме того, мы пожинаем плоды подхода 1990-х годов, когда дешевая и высококвалифицированная рабочая сила должна была привлечь в страну инвестиции: желаемый приток капитала не случился, а зарплаты остались низкими", — отметил эксперт.По его мнению, проблему может решить последовательное повышение стоимости труда с помощью повышения МРОТ. "Экономика устроена так: чем дороже рабочая сила, тем больше стремление капитала заместить живой низкоквалифицированный труд машинным трудом. Это приводит к тому, что квалификация работников растет и, как следствие, их зарплаты", — резюмировал он.МРОТ в России на 2023 год установлен в размере 16 242 руб. в месяц.