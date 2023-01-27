Происшествия

59 минут назад

В Сошках сгорел дом

433
#пожар
В Сошках сгорел дом

Никто не пострадал.

Днём 26 января в селе Сошки Грязинского района на улице Ленина горел жилой дом площадью 48 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём были повреждены вещи, внутренняя отделка по всей площади и кровля на площади 25 квадратных метров.

Пожар тушили четыре отделения спасателей и пять добровольцев.

А вечером 26 января в Ельце на улице Дорожный кооператив горел мусор на площади 10 квадратных метров.
433
#пожар

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