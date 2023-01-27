Ельчанин дважды обокрал мать

Его приговорили к трём годам лишения свободы условно.

Елецкий городской суд вынес приговор местному жителю за три кражи и наркотики.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, с декабря 2021 года по март 2022 года мужчина совершил ряд краж, две из которых у собственной матери, переведя деньги с ее кредитной банковской карты на собственный счет, причинив ей ущерб на сумму 27 195 рублей.



Кроме того, в одном из гаражей мужчина похитил сварочный аппарат за 5 201 рубль, и в середине марта был задержан за незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.



Мужчина вину признал, похищенное матери вернул. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.