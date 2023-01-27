Жильцы дома по улице Белянского пожаловались на проблемы с отоплением и горячим водоснабжением

Управляющей компании теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей.

В Госжилинспекцию обратились жильцы дома №2 по улице Белянского в Липецке с жалобами на проблемы с отоплением и горячим водоснабжением.



Сотрудники инспекции провели выездную проверку. В результате жалобы жильцов частично подтвердились. Также в ходе проверки было выявлено подтопление подвала многоквартирного дома.



После проверки ГЖИ управляющая компания ООО «УК «Университетский» произвела регулировку систем горячего водоснабжения и теплоснабжения в элеваторном узле дома. Проблемы устранили.



Тем не менее, за нарушение лицензионных требований в отношении юридического и должностного лиц составлены административные протоколы по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований».



Санкция этой статьи предусматривает для должностных лиц штраф от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, на юридических лиц — штраф от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

