В России

21 минуту назад

Аналитики назвали самые подорожавшие за 2022 год лекарства

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Лидерами среди лекарств по подорожанию за 2022 год стали обезболивающие, иммуностимулирующие и седативные средства. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group

Так, в декабре 2022 года цены на обезболивающие препараты были на 18,9% выше, чем годом ранее, на иммуностимуляторы — на 17,5%, на седативные средства — на 16%.

В пятерку по росту стоимости вошли жаропонижающие и антигистаминные лекарства — они подорожали на 15,5% и 10,8% соответственно. Остальные препараты выросли в цене не более, чем на 10%, а некоторые категории (антикоагулянты и противовирусные) даже подешевели, хоть и незначительно — менее чем на 2%. В среднем по всем категориям цены подросли за год на 7,5%, свидетельствуют данные DSM Group.

«Речь идет о препаратах, цены на которые не регулируются государством. То есть те, которые не входят в перечень ЖНВЛП. По данным Росздравнадзора, лекарства из списка ЖНВЛП подорожали лишь на 1,8%. Рост стоимости остальных препаратов обусловлен, в первую очередь, повышением издержек производителей. В том числе за счет удорожания субстанций и логистики», — отметил в беседе с «Известиями» гендиректор DSM Group, член координационного совета российской ассоциации фармацевтического маркетинга Сергей Шуляк.

Сдерживание стоимости препаратов из списка ЖНВЛП (Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты) тоже негативно отразилось на ситуации с другими лекарствами.
Производителю порой невыгодно изготавливать их именно из-за низкой стоимости, поэтому он компенсирует свои траты за счет цен на другие свои лекарства, добавил эксперт.

Третий фактор подорожания фармпродукции — инфляция, сообщил Шуляк «Известиям».

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