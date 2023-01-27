В России

24 минуты назад

В России будут производить беспилотные снегоуборщики

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Первую в России беспилотную коммунальную машину разрабатывают инженеры Московского Политеха совместно со специалистами компании «Конкордия». Она сможет в автоматическом режиме убирать улицы и дворы от мусора, листьев и снега, распылять противогололедные реагенты

«Мы разрабатываем беспилотные системы достаточно давно. Это не первый наш опыт, он базируется на предыдущих достижениях. Наш партнер — разработчик транспортной платформы с электроприводом, а мы делаем модуль автоматического управления, который выполняет функцию беспилотного движения», — рассказал начальник центра перспективных разработок автономных систем Московского политеха Николай Панокин.

Управлять беспилотником будет автоматическая системы с технологией машинного зрения. Особенность устройства в том, что оно должно работать в окружении многочисленных препятствий. В зависимости от их характера робот решает: совершить объезд, остановиться и подождать, пока путь станет свободен, либо убрать помеху, если это куча мусора или снега.

С учетом подобной задачи искусственный интеллект устройства должен уметь не просто определить наличие преграды, но и классифицировать ее.

 Для этого инженеры разрабатывают специальные алгоритмы распознавания. Данные к ИИ будут поступать с видеокамер, ультразвуковых, электростатических и других датчиков.

Машина создается на базе колесной платформы с электроприводом с нулевым выбросом вредных веществ и низким уровнем шума. Она будет оборудована универсальными креплениями для различных механизмов, которые используют коммунальные службы. Это, например, грейдерные отвалы, щетки и разбрызгиватели.

Электромобиль сможет круглосуточно работать на улицах и в зонах отдыха. Это позволит сократить персонал, задействованный в уборке улиц, а значит снизить расходы на содержание территорий, сообщают «Известия».
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