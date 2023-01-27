Происшествия

30 минут назад

На улице Папина устраняют утечку воды

147
#отключение воды
На улице Папина устраняют утечку воды

На трубопроводе диаметром 150 мм произошла утечка, в связи с чем на нескольких улицах Липецка отключили воду  

27 января в связи с устранением утечки на трубопроводе диаметром 150 мм на улице Папина 2/1, «РВК-Липецк» временно, до окончания ремонтных работ, ограничил подачу холодного водоснабжения потребителям по адресам: ул. Папина, 1а, 1б; ул. Ю.Натуралистов, 14, 14а; частный сектор: ул. Перова, ул. Биологическая, ул. Урожайная, ул. Мирная.

Подвоз воды организован по адресу: ул. Папина, 1а. Ориентировочное время возобновления водоснабжения 17:00.
147
#отключение воды

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Кражу двух свитеров записала камера видеонаблюдения
#кража
Кражу двух свитеров записала камера видеонаблюдения

19 минут назад

Происшествия
В ДТП на трассе «Дон» в Елецком районе пострадал пассажир автомобиля «ГАЗ»
#ДТП
2
В ДТП на трассе «Дон» в Елецком районе пострадал пассажир автомобиля «ГАЗ»

26 минут назад

Происшествия
Водитель накопил штрафов ГИБДД на 68 000 рублей — его «Фольксваген» арестовали
#приставы #ГИБДД
6
Водитель накопил штрафов ГИБДД на 68 000 рублей — его «Фольксваген» арестовали

вчера, 17:26

Происшествия
Водитель автомобиля пострадала в столкновении с автобусом на перекрестке улиц Советской и Пушкина
#ДТП
24
Водитель автомобиля пострадала в столкновении с автобусом на перекрестке улиц Советской и Пушкина

вчера, 16:52

Происшествия
39-летний мужчина зарегистрировал у себя в доме девять человек
#миграция #иностранцы
4
39-летний мужчина зарегистрировал у себя в доме девять человек

вчера, 16:40

Происшествия
Дедушка заплатит 200 000 рублей сбитой его 17-летним внуком 9-летней девочке
#ДТП
7
Дедушка заплатит 200 000 рублей сбитой его 17-летним внуком 9-летней девочке

вчера, 15:40

Происшествия