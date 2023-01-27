На улице Папина устраняют утечку воды

На трубопроводе диаметром 150 мм произошла утечка, в связи с чем на нескольких улицах Липецка отключили воду



27 января в связи с устранением утечки на трубопроводе диаметром 150 мм на улице Папина 2/1, «РВК-Липецк» временно, до окончания ремонтных работ, ограничил подачу холодного водоснабжения потребителям по адресам: ул. Папина, 1а, 1б; ул. Ю.Натуралистов, 14, 14а; частный сектор: ул. Перова, ул. Биологическая, ул. Урожайная, ул. Мирная.



Подвоз воды организован по адресу: ул. Папина, 1а. Ориентировочное время возобновления водоснабжения 17:00.

