Сегодня в Липецке: День воинской славы, День снега, день стакана

Рассказываем всё, что нужно знать про последний рабочий день недели.

Слегка подморозит

В Липецке немного похолодает, но не критично – на пару градусов градуса. Днём будет от 3 до 5 градусов мороза, а вот осадков всё ещё не ожидается. Снега явно не хватает.







11 улиц без воды

Из-за ремонтных работ сегодня с 10:00 до 20:00 неудобства испытают жители улиц XX Партсъезда, Арктической, Бескрайней, Дарвина, Красной, Макаренко, Маяковского, Одесской, Пестеля, Рылеева, Станционной.





Темнота

Не обойдётся сегодня и без отключения света. С 09:00 до 11:00 из-за планового ремонта отключат электричество в домах №№52, 53, 57 по улице Октябрьской; на улице Первомайской; домах №№ 1,8 по улице Скороходова; №№ 5, 5а, 7, 7а, 11 по Фрунзе.







С 10:00 до 15:00 не будут гореть лампочки в селе Сырское , а также на нескольких улицах в селе Подгорное: в домах №№ 18, 42а, 42б, 110а по улице Заводской и на всей улице Крайней.

Пробки

Пятница – самый богатый на заторы день недели и это чувствуется на наших дорогах уже с раннего утра. Пока пробки мелкие, но с течением дня карта на «Яндекс-пробках» начнёт покрываться, словно сыпью, красными участками. Поэтому советуем вам заглядывать в приложение и по возможности выбирать оптимальный маршрут.

День воинской славы

27 января – День воинской славы России, 79-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной.

По этому поводу в ДК «Матыра» (ул. Энергостроителей, 4а) в 10:00 пройдёт патриотическое мероприятие для школьников «День полного освобождения Легинграда».

А в ДК «Рудничный» (ул Одоевского, 10) в 14:00 состоится акция памяти «Блокадный хлеб», которая сегодня проходит и в других городах страны. Желающие могут попробовать пайку чёрного хлеба, которую давали в осажденном городе. Правда, чтобы прочувствовать, как жили в блокадном Ленинграде, лучше употреблять его не на сытый желудок, а перед этим не есть хотя бы недели две.







День снега

А ещё сегодня всемирный День снега. Правда, в Липецке он в этом году будет особенным: праздник есть, а снега – нет.







Но в зоопарке (ул. К.Маркса,9) все равно в 11:00 пройдёт занятие с юннатами. Ребята постараются найти снег и слепят небольших снеговичков у вольеров с обезьянами, после чего понаблюдают за реакцией животных. Также ребятам расскажут интересные факты о снеге и его роли в природе.

«Mozart-fest»

В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) липецкая областная филармония начинает «Mozart-fest» - серию концертов произведений великого композитора.

Сегодня в 19:00 начнётся концерт «Дон Жуан» и другие. Симфоническим оркестром липецкой филармонии на этот раз будет дирижировать Николай Цинман из Москвы. Он выступал с оркестрами Большого и Мариинского театров и многих других прославленных коллективов. Солистами станут Татьяна Осколкова (арфа, Москва) и Ульяна Цепелева (флейта, Липецк).







В программе Симфония №40, увертюра к опере «Дон Жуан», концерт для арфы с оркестром.

Пейзажи Пичугина

Сегодня в Липецке откроются две новые выставки. В областном Выставочном зале (ул. Ленина, 9а) в 17:00 откроется персональная выставка члена Союза художников России Виктора Пичугина «Я честно красоту искал».

Самым любимым жанром художник называет пейзаж. По его словам, природа учитель и источник вдохновения, а плэнер – подлинная школа. Его пейзажная реалистичность — это тема эмоционального отклика, созвучия природы и души.







Выставка будет работать до 26 февраля с 10:00 до 19:00, кроме понедельника и вторника. По вопросам групповых экскурсий можно звонить по телефону (4742) 27-86-68.

Романовская игрушка

А в Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов,2) в 17:00 откроется экспозиция «Романовская игрушка. Традиции из века XIX в век XXI».

Это совместный проект трёх музеев: липецких историко-культурного и краеведческого, а также и Московского музея традиционного искусства народов мира «ТрадАрт». Гостям покажут около 200 глиняных работ, показывающих эволюцию романовской игрушки за два столетия.





На открытии в 17:30 знаменитая доцент ЛГПУ Наталья Прямкова, которая всю жизнь изучает это направление в искусстве, прочитает лекцию «Возможность восстановления или реконструкции традиционного промысла романовской игрушки».

Выставка продлится до 26 марта, музей работает ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 19:00.



Поставь стакан на место



Сегодня можно не только смотреть и слушать про произведения искусства, но и создавать их своими руками.

В музее современной культуры имени Ю.Гришко в 18:30 любого желающего научат лепить глиняный стакан для карандашей (хотя стаканы можно использовать по разному, в том числе сделанные самостоятельно).

Стакан, который вас научат делать профессионалы, очень красив, как на фото ниже – грациозен и красиво расписан. Хотите такой же? Руководить процессом и объяснять нюансы будет заведующая отделом декоративно-прикладного искусства Липецкого историко-культурного музея Елена Дмитриенко.



Его и будут лепить



Для участия в мероприятии потребуется предварительная запись по телефону +7 (901) 910-13-10.

Дорогие липчане! Впереди последний рабочий день, остался один рывок. У многих уже ни с чем не сравнимое предвкушение приятных выходных, но всё равно не стоит забывать и о новостях. Все самое главное вы найдёте на GOROD48 – заходите, читайте, будьте в курсе. До встречи!